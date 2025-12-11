羅志祥、新北耶誕城演唱會、輝人、陳勢安⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你12/12~12/14

本周熱門演唱會與見面會整理來了！羅志祥這個周末在台北小巨蛋舉辦兩場演出，幾點入場？演唱歌曲？新北耶誕城演唱會卡司？幾點開始？輝人高雄演唱會地點？購票福利？陳勢安首次在新場地演出，一天帶來兩場演出，哪裡買票？入場須知？此外還有李友廷、YERIM、拍謝少年、輝人、YOUNG POSSE、BEGIN、蔡淳佳、國蛋、岡崎體育等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！

貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。

羅志祥、新北耶誕城演唱會、輝人、陳勢安⋯⋯本周演唱會、活動陸續登場，Yahoo【本周想見你】幫你整理12/12~12/14精彩演出。

【12/12~12/14演唱會/活動整理速看】

12/12（五）

陳勢安｜Billboard Live Taipei｜18:30、21:30

李友廷｜Legacy Taichung｜19:30

YERIM｜Legacy TERA｜20:00

12/13（六）

拍謝少年｜台北微遠虎山｜14:00

輝人 Whee In｜高雄流行音樂中心 海音館｜16:00

YOUNG POSSE｜MOONDOG｜18:00

新北耶誕城演唱會｜新北市市民廣場｜18:00｜Day1

BEGIN｜Legacy Taipei｜19:00

蔡淳佳｜Legacy TERA｜19:00

羅志祥｜台北小巨蛋｜19:30｜Day1

12/14（日）

羅志祥｜台北小巨蛋｜18:00｜Day2

新北耶誕城演唱會｜新北市市民廣場｜18:00｜Day2

國蛋 GorDoN｜Legacy Taichung｜19:00

岡崎體育｜Legacy Taipei｜20:00

千葉雄喜｜Legacy TERA｜活動延期

🗓️ 12/12（五）

陳勢安演唱會有幾場？怎麼去？

從《天后》到《走心的歌》，陳勢安的迷人嗓音，陪伴許多人走過愛與傷的篇章，他於12/12首度登上Billboard Live Taipei這個演唱會新場地，一天帶來兩場演出，將以全新的現場表演，與歌迷朋友一起分享好歌與療癒心情。（來聽歌）

時間、地點：18:30、21:30｜Billboard Live Taipei（怎麼去：捷運101/世貿站4號出口步行約8~10分鐘）

開唱前請注意：餐飲費用需另行支付，票價不含飲食消費。

售票系統：Billboard Live Taipei（現在買票還有機會！）

李友廷演唱會台中場地點？有幾個場次？

李友廷帶著《秋季巡迴》來到台中 Legacy Taichung 開唱，台中場將演唱新作與深受歌迷喜愛的經典編曲，以木吉他和溫柔嗓音，與歌迷一起講述溫暖故事，享受愜意的音樂時光。（來聽歌）

YERIM見面會時間？地點在哪裡？

韓國女團 Re Velvet 成員 YERIM 帶著《ACT 1 : YERIM》見面會來到台北 Legacy TERA 要與喜愛他的粉絲近距離見面，YERIM 近年在網路劇《清潭國際高等學校》飾演高冷的校園女王，與以往當偶像的甜美形象不同，讓大眾看到她的另一個面向。（來聽歌）

🗓️12/13（六）

輝人演唱會幾點開始？高雄場福利？

MAMAMOO 成員 輝人 12/13 在高雄流行音樂中心海音館舉辦《OWHEECE》FANCON高雄場，繼10月在台北演出後，這次高雄場演出所有觀眾都能獲得限定小卡，並依票價享有不同的粉絲福利。（來聽歌）

拍謝少年演唱會在哪裡？交通方式？

拍謝少年走過20年，從兩場小型表演、北中南Livehouse，到20週年《現場處理》巡迴演唱會最後一站《山盟海誓》，12/13 重返對他們來說格具意義、塞滿瘋狂回憶的台北微遠虎山《山盟場》，拍謝少年預告將會準備「一加一」的雙舞台表演內容，與粉絲一起共度。 （來聽歌）

YOUNG POSSE 演唱會時間？MOONDOG怎麼去？

韓國新新生代女團 YOUNG POSSE 於 12/13 在 MOONDOG 帶來《POSSE UP：THE COME UP in Taipei》專場演唱會，她們曾站上新北耶誕城舞台，也以堅強實力獲MAMA最佳女新人獎提名。YOUNG POSSE 足跡遍佈亞洲、美洲、歐洲等國際舞台，累積兩年的強勁能量 見證女孩們華麗進化！（來聽歌）

新北耶誕城演唱會今年在哪裡？表演卡司？｜Day1

2025新北耶誕城已於 11/14 盛大開城，其中最受矚目的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，將於12/13、12/14晚間6點正式登場！今年的耶誕城演唱會由陳漢典、朵拉 謝雨芝、曾子余主持，首日由麋先生MIXER熱鬧開場，壓軸卡司則由韋禮安帶來經典「韋氏情歌」。

BEGIN 演唱會幾點開始？還有票嗎？

來自沖繩石垣島的「BEGIN」首次在台北公演，35週年紀念演唱會《BEGIN SPECIAL LIVE in TAIPEI》就在 Legacy Taipei 登場，他們將用最溫暖的歌聲，帶來包括傳奇歌曲《淚光閃閃》在內的多首歌曲，一起共享音樂的感動瞬間！（來聽歌）

蔡淳佳演唱會有幾場？幾點入場？

蔡淳佳舉辦《淳粹·25週年》蔡淳佳Joi世界巡迴演唱會，從《陪我看日出》到《有一天我會》，從《等一個晴天》再到《茉莉花香》，蔡淳佳這次將帶來出道至今的20多首金曲，與歌迷一起分享25年來的音樂記憶，重溫時光的印記。（來聽歌）

羅志祥演唱會幾點開始？有幾場？｜Day1

亞洲流行天王羅志祥繼去年底在高雄巨蛋開唱後，《2025羅志祥 30巡迴演唱會》壓軸回歸台北小巨蛋，12/13、12/14一連兩天熱力開唱！（來聽歌）

🗓️12/14（日）

羅志祥演唱會地點？入場須知？｜Day2

羅志祥小巨蛋演唱會預告將以最震撼的舞台設計、最頂尖的音樂製作、最熱力四射的舞群，帶來超過30年的經典金曲與舞台魅力，打造專屬於歌迷的狂歡派對。（來聽歌）

新北耶誕城演唱會第二天卡司？交通資訊？｜Day2

2025新北耶誕城演唱會第二天由告五人震撼開場，點燃現場氣氛，重磅壓軸就交給動力火車，勢必帶動現場歌迷大合唱！除此之外還有王ADEN、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔等華麗演出卡司，與市民一起嗨翻聖誕。

國蛋演唱會地點？演唱歌曲？

國蛋 GorDoN 周末來到 Legacy Taichung 舉辦《MICRO SAUNA》台中場演出，要帶來一場精神桑拿浴 ，給大家體驗最想要的身心鬆弛，共享Chill又細緻的饒舌現場。（來聽歌）

岡崎體育演唱會幾點入場？哪裡買票？

日本創作歌手岡崎體育今年3月登上《2025大港開唱》的「海龍王舞台」，帶來歡樂的現場演出，岡崎體育的獨特幽默，感染了全場的觀眾，他也直呼：「如果可以的話，我很想在台灣辦專場！」12/14 岡崎體育終於在 Legacy Taipei 完成這個約定，與台灣的歌迷見面。（來聽歌）

千葉雄喜演唱會（活動延期）

日本嘻哈代表人物千葉雄喜（Yuki Chiba）原定12/14登上台北 Legacy TERA，帶來以本名活動後的首場台灣演出《The Hip-Hop Movement: Yuki Chiba Live in Taipei 2025》。然而由於現階段面臨的挑戰及限制，無法確保帶給大家完整且符合期待的演出體驗。經過再三評估，並與藝人團隊深入討論後，不得不做出演出延期的決定。主辦已宣布延期與退票資訊。

