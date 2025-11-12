羅志祥「對吳宗憲很失望」 30年疑問終於得到解答

吳宗憲12日與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上羅志祥的節目《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥曾是鄰居，原本就有私交，吳宗憲相當有自信問羅志祥：「憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」沒想到羅志祥秒答，「有啊！」

吳宗憲上羅志祥的節目。（圖／小娛樂）

羅志祥表示，當時沒有人要簽他們的時候，他有到吳宗憲公司，不過對方一直不正面回應，「以前我們本來想要去憲哥公司問有沒有機會能簽我們？憲哥就一直打哈哈，我又再問憲哥要不要簽我們，他就說哈哈，見鬼啦」，出道30年的他仍不知道為什麼，他現場忍不住又問了一次，「所以當時為什麼沒有想要簽我們呢？」吳宗憲笑說：「當時是我誤判。」

《小明星大跟班》收了以後，吳宗憲回到熟悉的攝影棚當節目來賓錄影，他回憶起過往：「感覺很好，我在這裡錄影的時候，就是住在附近，我開車到這邊大概1分鐘。」一旁的羅志祥聽了很驚訝：「比我還近？我要5分鐘耶。」吳宗憲一聽忍不住笑說：「我車比較好啊！但你怎麼會買那部車？還停在我的斜對面？」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

