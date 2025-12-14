羅志祥七度攻蛋！太陶醉忘走位、邀DJSoda同台

亞洲舞王羅志祥迎來出道30周年，從13號開始一連兩天在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術、華納音樂）





亞洲舞王羅志祥迎來出道30周年，從13號開始一連兩天在台北小巨蛋開唱，這回誠意十足，除了邀請到國際DJSoda，還特別訂製多套服裝，連經典的砸派環節也回歸，整個人被砸到全身都是奶油！演唱過程也發生意外插曲，他因為唱得太陶醉，竟然直接錯過升降台，最後整個人被擋住，讓台下粉絲全都爆笑。

前奏一下，就想接下一句，愛投羅網鎖定你，羅志祥一身閃亮套裝站在升降台上帥氣開唱，慶祝出道30周年7度站上台北小巨蛋，這回更是帶來新歌，新造型亮相。

藝人羅志祥＜做伙＞：「我怨嘆這個，無情無義的社會，想要講啥物，我這馬攏沒資格。」

這是他第一首臺語歌曲，發行新歌不到一個月，全場歌迷都會唱，他謙虛透露，唱了這麼多年終於有一首歌中了粉絲的心，這回甚至還邀請到神秘嘉賓，讓全場大飽眼福。

藝人羅志祥vs.DJSoda：「DJSoda。」

跳起經典舞蹈，所有人嗨翻，小巨蛋瞬間變成大型夜店，也不免俗的和粉絲互動，上演砸派秀，越玩越激動，猜拳輸的就得滿身刮鬍泡，但最後的輸家竟是他自己。

藝人羅志祥：「帥好帥，志祥哥哥你超帥，超級帥超級帥，志祥哥哥實力派。」

經典橋段怎麼看都不會膩，羅志祥花招百出，想要正經的唱首歌，卻因為小失誤又讓全場爆笑。

藝人羅志祥：「等一下，對不起，我忘記走位，這個彩排的時候就講過了，對不起。」

唱到經典歌愛轉角，真的太陶醉，竟然直接走過頭錯過升降台，整個人還被升降台擋住，忍不住邊笑邊唱，羅志祥過去因為負面風波事業一度跌落谷底，如今再度復出，帶來滿滿誠意勁歌熱舞，甚至還加碼煙火秀，就是希望能夠繼續和歌迷走下去。

