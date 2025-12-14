羅志祥上演濕身秀！小巨蛋舞台當眾掀腹肌「洗澡」

羅志祥在小巨蛋舞台玩砸派。（鄧博仁攝）

玩瘋了！小豬羅志祥14日在台北小巨蛋舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」第二場，砸派環節也從最原先設定的兩首歌長度增加到六首歌的時間，讓人人有機會被砸，羅志祥全身都是滿滿泡沫，連眼睛都不見了，連走路也走不穩。

在謝幕後，羅志祥降下舞台工作人員又牽給他腳踏車，要上他台唱〈愛轉角〉，敬業的他，儘管全身泡沫仍上台演唱。他直接在舞台上Cue「下雨」，當著全場粉絲的面洗澡，利用舞台上的「水舞」，從頭洗去一身泡沫，還掀起上衣小露腹肌，畫面帥氣又養眼。

