羅志祥不捨何美遭換角 「她很知道我要丟什麼梗」

羅志祥與何美搭檔主持《綜藝OK啦》才1季，今（1╱7）被爆因收視不理想，改由林襄上位，對於被指和何美擦不出火花，他也出面護航何美：「她是1個非常努力的主持人，私下也做了很多功課，所以她很清楚我接下來的鋪陳、節奏，甚至知道我要丟什麼梗。」

眼見何美淪箭靶，羅志祥不解地說：「今天看到《綜藝OK啦》的新聞，內容提到所謂『知情人士透露』指我和何美之間始終擦不出火花，甚至形容她效果不佳、接不到話，最後因此被換角，身為當事人，我想親自說明。」

羅志祥說和何美之間的默契其實非常好，「很多時候她的臨場反應與靈機應變 反而會讓我大吃一驚」。並讚她很會接梗，「她不會提前破梗，反而很懂得『接』，這在綜藝節目裡其實非常難得，而且她的笑聲是我認為綜藝節目裡非常好的效果之一，是真誠、自然也能帶動現場氣氛的那種，所以並不像新聞中所描述的那樣」。

對於換主持人，中天稍早前表示：「現今影視娛樂生態多元多變，為持續帶給觀眾新鮮感，節目依不同階段調整製播策略，而《綜藝OK啦》開播已滿1季，確實將嘗試不同組合搭配，期帶給觀眾更豐富多樣的內容。」羅志祥也說：「我們都尊重製作單位的決定，也會各自繼續努力把節目做好，把歡笑帶給大家。」

