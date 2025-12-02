羅志祥主持《OK啦》當情緒出口

羅志祥接下《綜藝OK啦》主持棒，大家熟悉的「羅主任」回來了。（陳俊吉攝）

「亞洲舞王」羅志祥接下中天綜合台《綜藝OK啦》主持棒，坦言近年其實有很多主持邀約，但都被他拒絕，「接下這個節目是我今年最開心的決定，也是比較多談話的內容，結合遊戲，希望能衍生出不一樣的火花」。他這次的搭檔是何美，兩人在合作前完全不認識，合作後發現默契滿滿，「主持起來很輕鬆，沒有壓力，經過磨合後，現在我會慢慢讓她當主Key，我負責當綠葉，就像是過去跟前輩大哥們合作時，他們也是這樣照顧我們」。

今年是羅志祥出道第30年，他將在12月13、14日於台北小巨蛋舉辦30周年演唱會，近期身形明顯消瘦許多。他表示，為了演唱會的完美形象，即將開始魔鬼特訓，「一定要做好身體的調整，但說真的，以外景節目來比，棚內輕鬆很多」。他已經吃了1年多的中藥調養，加速身體新陳代謝，「有時候錄影錄到一半，我會轉頭去喝水，因為身體會告訴我缺水了，然後補充一些水分、排尿」。

風格不會變

這次主持有無調整方式？羅志祥認為「風格」是不會變的，變了就失去特色，「像瓜哥、憲哥他們都有個人主持風格，會被觀眾模仿，這就是魔力，可以讓很多人因為這個風格而看節目」。過去羅志祥鮮少接談話節目，如今在《綜藝OK啦》也學到很多，「酬勞不是重點，作為主持人，希望可以把歡樂資訊帶給很多觀眾，這是最開心的事」。

他近來也出版新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，首度在書中揭露曾罹患「微笑憂鬱症」，他早在2年前已寫好遺囑，感嘆：「或許我不是樂觀的人，只是很會偽裝快樂。」

他在事業低潮期時，仍陪伴罹患阿茲海默症的媽媽，多重打擊一度不堪負荷，為了不讓家人擔心，他總是用微笑帶過一切；經過治療，他認為「主持」是一個很棒的抒發管道，「因為我可以釋放情緒、放大肢體語言，把能量散發給對的人」。