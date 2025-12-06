羅志祥傳「中國復出」回應了！才爆「祕婚」感情現況曝

娛樂中心／李汶臻報導

日前網上瘋傳男星羅志祥與經紀人祕婚、生子，他本人今（6日）出席新書記者會，這是繼「祕婚生子」風波後，他首度對外露面。他在現場鬆口親揭驗DNA的真相，並鄭重宣布自己絕不會跟經紀人結婚，原因也全說了。而被追問遭中國「解封」一事，他本人當場僅簡短回應「這句話」。

男星羅志祥過去在中國發展順遂，沒想到2020年因舊愛、中國網紅周揚青曬出的一封「毀滅式分手信」，竟讓他私生活混亂等醜聞全被抖出，他也一度慘遭中國封殺而返回台灣。經過多年的沈澱，他不僅如願在台灣復出，近來也傳出他被中國「解禁」，在當地的相關審批已悄悄通過，有望睽違6年後正式在中國重啟巡演。

女星簡愷樂（左圖）2020年被控捲入男星羅志祥（右圖右）與舊愛周揚青（右圖左）的感情。（圖／翻攝自IG＠butterfly092288、IG＠羅志祥）





羅志祥6日出席新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》記者會。（圖／民視新聞）

羅志祥近日出版新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，重新回望過去幾年的低潮心路，也提到一路上陪伴在側，並力挺他近30年的經紀人小霜。針對日前網上瘋傳他與經紀人祕婚、生子的謠言，羅志祥工作室已發布聲明嚴正駁斥，而經紀人小霜也曬出親子鑑定報告，結果顯示與羅志祥完全無血緣關係，「親子關係機率為0%」。

羅志祥今（6日）出席新書記者會，也首度公開配合驗DNA的真相。他不滿網上的各種不實揣測，傷害到經紀人與對方的家人，而為了不讓自己牽連其他人，因此決定配合檢測。他也回憶檢驗抽血的過程，坦言感到非常心疼，全程幾乎說不出話，心中不斷質疑：「社會怎麼會變成這樣？怎麼會有人傷害孩子？」。

羅志祥公開露面強調，絕不會跟經紀人小霜結婚。（圖／民視新聞）





羅志祥也在記者會現場強調，絕不會跟經紀人小霜結婚，原因是兩人認識近30年，「不可能！她是我的家人，沒有要結婚」。至於被問到感情現況，羅志祥僅回應「就專心享受人生」。而在被追問有關被中國「解禁」、將在當地開唱一事，他本人並未直接否認，回應稱「目前就專注新書」，但也鬆口「明年的工作很多」。

