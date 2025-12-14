羅志祥公開了！小巨蛋唱一半 安心亞「UU狂震」上台尬舞

藝人「小豬」羅志祥的《羅志祥30巡迴演唱會》13、14日霸氣返場台北小巨蛋，而在今晚的演出中，安心亞驚喜現身當嘉賓，與他合唱2016年合作的歌曲〈靚仔〉，嗨翻全場。

安心亞（左）14日擔任羅志祥（右）演唱會嘉賓。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

安心亞身穿低胸上衣熱舞。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

羅志祥14日演唱會一開場就帶來〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉一連串勁歌熱舞；中場演唱〈獨一無二〉，並首唱新歌〈All eyes on me 〉。他也在演出過程中調侃自己，大喊：「空幹啦！」讓全場氣氛嗨到最高點。

安心亞與羅志祥唱跳〈靚仔〉。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

唱完〈夠了〉之後，〈靚仔〉音樂一下，嘉賓安心亞驚喜登場，2人同場飆舞，重現2016年在MV中的經典畫面。對此，羅志祥表示，這是2人第一次公開合作表演這首歌曲，自己也覺得很訝異，多次想同台合作都剛好因緣際會錯過，以至於拍攝完MV後從未有機會同台表演這首歌，如今終於當大家看到他們重現當年MV畫面。

羅志祥媽媽13日現身演唱會。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

DJ SODA把奶油砸在羅志祥臉上。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

此外，13日晚間的砸派秀從最原先設定的2首歌長度增加到6首歌的時間，讓每位歌迷都有機會與羅志祥互動。當天羅志祥和坐在VIP區的媽媽猜拳，羅媽媽猜輸了，孝順的他輕輕地把奶油抹在媽媽鼻子上。

輪到好友小馬和小鐘以及Toro的時候，羅志祥就毫不客氣，連當天的演唱會嘉賓DJ SODA也一起同樂，和他猜拳最後奪得勝利，親自把奶油砸在他臉上，讓粉絲看得相當過癮。

