羅志祥出事了！小巨蛋唱一半突喊卡 數度掩面唱不下去

羅志祥13日在小巨蛋開唱。劉耀勻攝

羅志祥（小豬）迎來出道30週年，今（13日）霸氣返場台北小巨蛋，連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，也是他第7度攻蛋，2場吸引2.2萬人欣賞。小豬此次開唱軟硬體全面升級，不僅動員20位舞者同台唱跳，且2天造型皆不重複。未料，他今中場唱到抒情歌橋段突喊卡，數度掩唱不下去。

小豬繼2023、2024連續2年在高雄巨蛋陪伴歌迷跨年後，2025年尾聲，特地將這個「習俗」帶回台北，今於演唱會上加碼300發煙火，陪歌迷提前跨年，共同迎向新的一年。

廣告 廣告

本次舞台特別打造成華麗遊樂園，舞台上也設置象徵承載幸福的摩天輪，小豬開場現身於摩天輪塔頂揭開序幕，接著馬上帶來連續7首不間斷的動感歌曲，包括〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉等，一開場就準備把小巨蛋唱爆。

羅志祥13日在小巨蛋開唱。劉耀勻攝

快歌段落過後，羅志祥乖乖坐在椅子上，溫柔示範大家如何在座位上一邊搖擺、一邊盡情吶喊，原來是因為 2023年他曾在小巨蛋嗨唱造成較大的震動反應，這次主動溫馨提醒大家以「微微搖起來」方式參與，同樣也能得到「大大滿足」，全場歌迷會心一笑。

意外的是，連續10首的抒情歌橋段，正當全場陶醉在他的歌聲中，小豬唱完〈怕安靜〉後走向主舞台，準備到升降台的位置就定位再唱〈愛轉角〉，未料不小心走過頭，小豬緊急喊卡、直呼要重唱一次，數度掩面偷笑的他，趕緊向全場道歉：「剛唱得很好、情緒也很好，也沒有破音，唉呦，好可惜！」真性情逗得全場氣氛歡樂。

羅志祥13日7度攻蛋。劉耀勻攝

小豬此次回到台北小巨蛋開唱，除了遊樂園主舞台與延伸舞台外，團隊也打造 360度環狀舞台，羅志祥可以徒步繞場演唱，與歌迷近距離接觸，讓現場每一區觀眾都能感受到他的舞台魅力。



回到原文

更多鏡報報導

盧廣仲神曲〈太陽與地球〉原唱是他 11年前遭變聲衝擊現況曝光

柏霖自爆飛英國「調整身心」 閉關一個月：回歸最純粹的狀態

蕭秉治懼高仍挑戰！「爬梯子30次爬到腳發抖」營造夢幻氛圍