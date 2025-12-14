羅志祥出道30周年邀DJ Soda登小巨蛋！兩度中斷原因曝光

歌手羅志祥慶祝出道30週年，在台北小巨蛋舉辦盛大演唱會，這已是他第7次登上小巨蛋舞台。此次演出不僅邀請知名DJ Soda擔任嘉賓共同炒熱現場氣氛，更以華麗煙火和精彩表演打造視聽饗宴。演唱會中羅志祥展現超強體力，一出場便連續唱跳20分鐘，同時也不忘提醒歌迷遵守場地「禁止跳動」的規定，展現專業與貼心。整場演出中有笑有淚，不僅首唱新歌，也分享了自己的心路歷程。

羅志祥與DJ Soda帶來合作舞台。（圖／張哲鳴攝）

演唱會現場氣氛熱烈，羅志祥以高能表演點燃全場。當DJ Soda驚喜登場時，小巨蛋瞬間變成電音派對，羅志祥也加入刷碟行列，與DJ Soda合作炒熱氣氛，更送出溫暖的擁抱給歌迷。這場《舞魂再現》演唱會展現了羅志祥「全年無休熱情供應」的精神，他透過舞蹈向歌迷致敬。

為了讓歌迷在遵守規定的同時也能盡情享受，羅志祥幽默地引起全場會心一笑。然而，演出也出現了幾個小插曲。在演唱《愛轉角》時，羅志祥因太過投入而忘記走位，錯過站上升降舞台的時機，只好尷尬地笑著喊「我們倒帶」。另一段表演中，他還調侃忙著撿紙花的歌迷，這些意外使演出兩度中斷，但也增添了不少真實感和互動性。

羅志祥在台北小巨蛋舉辦盛大演唱會。（圖／TVBS）

羅志祥在演唱會鞠躬感謝歌迷多年來的陪伴。在演唱會尾聲，羅志祥真摯地表示：「只有努力跟堅持，你總有一天一定能達成目標，所以期望每個人，我們為你們的未來加油。」這番話讓整場演唱會在笑中帶淚的氛圍中圓滿落幕。

