羅志祥出道30年七度攻蛋 卡司陣容升級.視聽覺雙享受

台北市 / 綜合報導

亞洲舞王羅志祥出道30週年，週末連兩天在台北小巨蛋舉行「羅志祥30巡迴演唱會」，這是他第七度站上小巨蛋舞台，將吸引超過2萬人進場，為了回饋粉絲、演唱會從演出到卡司陣容全面升級，而且服裝特別全新訂製，兩天的造型完全不同，煙火以及爆破聲不斷，現場粉絲大呼過癮。

羅志祥「愛投羅網」說：「我的呼吸，傳遞一波波的熱情，像暴風般逼近，妳的嘴型，充滿致命的吸引力。」亞洲舞王羅志祥一席黑色套裝出場，勁歌熱舞加上，現場煙火爆破聲和雷射閃光線不斷，演唱會氣氛嗨到最高點，羅志祥「舞魂再現」說：「讓沉睡的身體覺醒，判我舞期徒刑，就為你戰鬥。」

廣告 廣告

小豬迎來出道30週年，在台北小巨蛋開唱連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，這也是他第七度攻蛋，一路走來幽默的個性是歌迷的最愛，亞洲舞王羅志祥說：「有去看過高雄的朋友們，請舉手，不要瞎掰好不好，沒有去的就不要裝作有去，不可能全部都去吧，好那這樣，全部放下，沒有去的請舉手，你舉兩次啊，喂，你真的是。」

羅志祥逗的台下觀眾哈哈大笑，只是為了這次演唱會他可是費盡心思，從演出到卡司陣容全面升級，更驚喜帶來新歌「做伙」的全球首唱，羅志祥「做伙」說：「我怨嘆這個，無情無義的社會，想要講啥物，我這馬攏沒資格，講袂出心內話，我早就已經後悔。」

演唱會誠意滿滿，國際級特別嘉賓DJ SODA驚喜現身，瞬間把現場變成國際電音派對，小巨蛋週末2天預計吸引超過2萬人進場，小豬的服裝特別全新訂製，連續2天造型完全不同，細節滿滿要回饋熱情的粉絲。

原始連結







更多華視新聞報導

陳曉東出道30年首攻蛋 喬裝舞者探班羅志祥

還有機會！GD小巨蛋演唱會清票 今13:00「開賣」

羅志祥大馬開唱！ 電腦斷線2次出包 粉絲笑喊「退票」

