羅志祥出道30年7度攻蛋 二姐江蕙也「來了」！

二姐江蕙也獻上祝福。（記者陳曉涵攝）

「小豬」羅志祥迎來出道30週年，13日攜「羅志祥30巡迴演唱會」霸氣返場台北小巨蛋，將一連兩天開唱，現場座無虛席。好友的祝賀花籃也湧入現場，包含天后二姐江蕙也獻上祝福「Good Show!嗨翻小巨蛋 一起幸福囉」為他加油打氣。

此外知名製作人「寬姐」邱瓈寬、金曲歌王蕭敬騰也送上「演唱會大成功，帥翻全場」祝賀，而小炫風林志穎與愛妻陳若儀也聯名送上花藍，「恭賀亞洲流行天王出道30周年，創造無數經典與回憶，獨一無二的演唱會等你SoLo，見證最瘋狂的Show Party」給予滿滿應援。

羅志祥第7度站上小巨蛋舞台，這回演唱會軟硬體全面升級，動員20位舞者同台演出，相當用心。

