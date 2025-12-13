羅志祥出道30年7度攻蛋！唱到一半驚現「尷尬狀況」 當場喊卡重來

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

羅志祥（小豬）迎出道30週年，今（12）日起一連兩天攜「羅志祥 30 巡迴演唱會」反場台北小巨蛋，這也是他第七度攻蛋開唱。連唱10首歌後，羅志祥突然教粉絲怎麼雙腳不離地的扭動身體。

羅志祥七度台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）

羅志祥以歌曲〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉、〈一支獨秀〉、〈愛的主場秀〉為演唱會揭序幕，一連7首歌non-stop，一開場就唱跳18分鐘沒有停過，體力驚人，唱完〈敢不敢〉後，他才向粉絲打招呼：「大家好，我是羅志祥。」接著向觀眾鞠了3次躬，羅志祥提到，這次的反場增加了很多驚喜、爆破，希望在場的朋友都可以玩得開心。

羅志祥還表示，因為台北小巨蛋跟高雄巨蛋的規定不一樣，「小巨蛋不可以雙腳離地，所以我等一下會教一下你們該怎麼嗨，不要打擾到隔壁的鄰居。」說完，二、三樓的粉絲都站起來，羅志祥緊張的說：「不好意思，我先教一樓的，二、三樓的先坐下來。」才開始正式教學。與粉絲閒聊完畢，羅志祥演唱新歌、全閩南語歌曲〈做伙〉。

唱到〈怕安靜〉的時候，原本在最後要走上升降台升起，沒想到羅志祥失誤走過頭，升降台就在他面前升起，但此時〈愛轉角〉的前奏已經響起，讓他忍不住尷尬笑場，向觀眾表示：「對不起對不起，走過頭了，我們裝作沒看到。」無奈自責道：「前面都很好捏，好可惜喔。」因此從〈怕安靜〉的後段開始重來，可是依舊笑場，邊笑邊走上升降台。

