羅志祥出道30週年7度攻蛋 找南韓DJ熱舞助陣

（中央社記者洪素津台北13日電）羅志祥迎來出道30週年，今明2天在小巨蛋開唱，也是他第7次在小巨蛋開唱，更邀請國際級特別嘉賓DJ SODA同台助陣，2人台上大秀舞蹈，讓台下觀眾尖叫聲連連。

羅志祥今晚在小巨蛋舉行「羅志祥30巡迴演唱會」，開唱前就驚喜收到歌手江蕙的花籃祝賀，「Good Show！嗨翻小巨蛋，一起幸福囉！」除了江蕙，歌手蕭敬騰、林志穎夫妻、任賢齊等人也送上花籃祝賀，蕭敬騰還親暱喊他「豬豬」，祝福「演唱會大成功，帥翻全場」。

演唱會驚喜不斷，也出現小插曲。正當羅志祥要唱經典歌曲「愛轉角」時，卻走過頭錯過升降台，整個人被升降台擋住，他邊笑邊道歉，「太陶醉了，對不起對不起，我走過頭了，當作沒看到好不好？」於是要求現場中斷，整理好情緒後再開唱，粉絲也立刻跟唱。

演唱會後段，羅志祥準備雷射燈光秀獻給粉絲，突然燈光一暗，他現身DJ台化身DJ炒熱氣氛，隨後南韓知名DJ SODA現身與他互動熱舞。熱舞結束後，羅志祥離開舞台，DJ SODA則獨自表演一段珍貴的DJ秀。

除了把演唱會變成大型DJ秀現場，羅志祥也帶來新歌「做伙」首唱，這首作品是他出道以來首支全閩南語歌曲，唱出現實與夢想間奮力生活的小人物心聲。他邀請歌迷一起唱副歌，但歌迷似乎不熟練，羅志祥故作生氣怒喊「回答我！」再次讓粉絲笑翻。（編輯：黃世雅）1141213