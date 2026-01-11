羅志祥勸「不要臉」抗酸民楊琳發片再出發

曾以〈癡情玫瑰花〉一曲創下億萬點擊的楊琳，近日再推個人首張專輯《FashEmo》。歷經團體UNDERLOVER解散的他，坦言一度因酸民攻擊陷入低潮，這段期間全靠「小豬」羅志祥贈送的金句「不要臉才能撐住」，才讓他得以重新振作。

楊琳坦言有長達1年的時間，因外界質疑與酸民攻擊陷入嚴重自我懷疑，甚至一度萌生引退念頭；加上低潮期深刻體會人情冷暖，曾遭朋友斷聯、飽受現實摧殘。對他而言，小豬正是生命中的貴人，「小豬哥就像我生命裡的那道光，一直鼓勵、支持我，我也從他身上學習到對音樂的專業態度與對夢想的堅持。」

他也坦言經濟壓力曾讓他喘不過氣，為了省錢常常1天只吃1餐。沒想到意外在3個月內瘦下8公斤，他苦笑說：「有一陣子真的比較辛苦，銀行存款只剩4位數，為了省錢少吃點，剛好當作減肥。」如今身心重回正軌，他也正式宣告回歸歌壇，以全新面貌與粉絲見面。