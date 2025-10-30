羅志祥和馬志翔竟是親戚 被問球友王子當小王曝「已斷聯」

【緯來新聞網】羅志祥推出閩南語全新單曲〈做伙〉，今（30日）晚在台北欣欣秀泰影城舉辦MV特別放映會，與粉絲一同欣賞。令人意外的是，羅志祥透露飾演車手的馬志翔，竟然是他的遠房親戚，他笑說：「一開始馬志翔先跟我說的，當下我嚇到。他說他有天跟媽媽聊到最近常跟我打球，結果他媽媽突然說：『你知道你跟志祥是親戚嗎？』後來我去問我阿公，才知道我們家族裡名字中間都一定有個『志』字，原來這真的是有淵源！」這個意外讓〈做伙〉MV多了一份命定情誼。

羅志祥推出閩南語全新單曲〈做伙〉，並舉辦特別放映會。（圖／記者陳明中攝）

〈做伙〉是羅志祥出道以來首支全閩南語創作單曲，歌曲唱出現代人在現實壓力下仍努力生活的心聲。MV邀新銳導演鄔鶴宏執導，更邀請實力派演員馬志翔與人氣男團FEniX成員陳峻廷出演。羅志祥飾演被騙錢、仍堅持報案求助的打工族，陳峻廷飾演外表冷漠卻暗中幫助他的刑警，而馬志翔則特別出演被命運推著走的詐騙車手，三人分別都詮釋了無奈又真實的社會寫照。特映會上，羅志祥也現身分享創作心情：「〈做伙〉這首歌不是在唱英雄，而是在唱我們身邊那些默默努力、卻沒人看見的人。」

羅志祥舉辦MV特別放映會。（圖／記者陳明中攝）

提到MV，羅志祥分享這幾年他享受用影像說故事的過程：「我很喜歡創作，不論是編劇、剪輯，還是用畫面傳達情感。以前MV焦點會放在自己身上，現在我更想讓每個角色都被看見，讓整體畫面更有溫度。」他在MV中也從不設限角色選擇，從先前與楊貴媚合作飾演母子的細膩表現，到這次詮釋勞工，他近年不斷嘗試各種角色，讓觀眾看見他在表演上的深度與成長。羅志祥說：「人生如戲，我們都在演自己的故事。能跳脫現實去體驗不同的人生，我覺得很好玩。其實不需要太多功課，只要真心投入，就能成立。」



此外，羅志祥曾經的球友王子（邱勝翊）近日介入范姜彥豐與粿粿婚姻當了小王，羅志祥被問及此事低調說：「我沒有資格去評論別人的事情」，也坦言和對方已經許久沒聯絡。

