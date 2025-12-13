羅志祥唱到一半出意外！緊急鞠躬道歉了 沒走到預定位置錯過升降台

記者鄭尹翔／台北報導

羅志祥第七度進軍台北小巨蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

「小豬」羅志祥迎來出道30週年，今（13日）攜《羅志祥30巡迴演唱會》霸氣返場台北小巨蛋，這也是他第七度站上小巨蛋舞台，消息一出便引爆歌迷高度期待。為了這次意義非凡的返場演出，羅志祥全面升級演唱會規格，從舞台、燈光到視覺效果都再進化，動員20位舞者同台演出，服裝更是全新訂製，連續兩天造型完全不同，誠意十足。

演唱會一開場，羅志祥便火力全開，連續20分鐘唱跳不停，將多首經典歌曲重新編排組合，瞬間炒熱全場氣氛。不過嗨到最高點時，他也不忘貼心提醒歌迷注意小巨蛋的「禁止跳動」規定，笑說：「小巨蛋不能雙腳離地，我要來教大家怎麼嗨，又不會影響到隔壁鄰居。」一句話逗笑全場，也展現他一貫的幽默風格。

而更讓粉絲賺到的，是羅志祥唱到〈愛轉角〉這首歌時，本來應該要站上去升降舞台的預定位置，但沒想到唱的太陶醉，居然沒有走到位，導致於升降舞台已經升起，但他還在台下，讓他自己也尷尬的要全場暫停，也道歉邊說「剛唱的很好，情緒也很好，也沒有破音什麼」，也要大家「倒帶」重來，於是整個環節再重新來一次。

