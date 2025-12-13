羅志祥唱到一半怒喊暫停！突翻去年舊帳「我忍氣吞聲到現在」

【緯來新聞網】羅志祥出道30周年演唱會，今（13日）在台北小巨蛋展開第一場，演唱會嘉賓是國際級的DJ SODA，瞬間把現場化身為電音派對。當演唱〈全糖獨家〉到一半的時候，突然中斷不唱了，原以為是set好的梗，沒想到是被歌迷惹毛，故意怒喊「我已經忍氣吞聲到現在」，開始抱怨歌迷只顧著撿紙花，都不看他演出，最後等所有人撿完後又重唱。

羅志祥要大家專心看表演。（圖／記者陳明中攝）

羅志祥綜藝魂真的無法隱藏，在演唱前一刻才在感性時間，「出道30年，很多人從我15歲出道支持我到現在，很多人問追星在幹嘛？是不是沒有意義的事情」？但以身為偶像歌手來說，他自認可以成為歌迷脆弱、難過時的支柱，相信每個人青春都會有不同的人，接著對在場觀眾說：「有一些歌迷會比較瘋狂的，因為這是他們的青春。」台下不少人哭成一片。

廣告 廣告

羅志祥賣力飆高音。（圖／記者陳明中攝）

講完這些告白後，他開始演唱〈愛不單行〉，接著則是甜蜜的輕快歌曲〈全糖獨家〉，本來還唱好好的，不知道怎樣突然大喊「導演先卡」，但現場也沒有明顯的錯誤，結果竟是他不爽大家在撿紙花、不看他表演，還翻舊帳提及去年在高雄場就是這樣的場景，「我忍氣吞聲到現在」。



他在繼續念：「等你們撿完我先回家！沒有人這樣子，很精心安排的表演捏，於是暫停讓觀眾好好撿，等待時間差不多後，又要眾人注意：「全部人都往上看，主角在這邊，專心看表演。」

羅志祥（右）找DJ SODA當嘉賓。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

戴梅君爆遭設局仙人跳抓姦「簽百萬本票」 經紀人證實了曝現況

力挺江祖平！鄭家純霸氣發聲：沒有同意就是性侵