羅志祥唱到一半！DJ SODA只穿小背心就衝上台 全場直擊「肉貼肉親密互動」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

羅志祥（小豬）迎出道30週年，今（12）日起一連兩天攜「羅志祥 30 巡迴演唱會」反場台北小巨蛋，這也是他第七度攻蛋開唱，今晚的演唱會嘉賓則是邀來擁有火辣身材的DJ SODA，與羅志祥合體表演。

羅志祥七度攻蛋開唱。（圖／華納音樂X寬宏藝術提供）

精彩的雷射秀之後，羅志祥化身DJ，穿著有龍圖案的中式衣服刷盤，緊接著身穿金色亮片背心、黑色超短褲的DJ SODA驚喜現身，她已連續六年獲得「最佳女 DJ」票選亞洲冠軍，並在「全球 Top 100 女 DJ」榜單中名列前茅，足見她在國際間的高人氣與影響力。

羅志祥（右）在台上與DJ SODA擁抱。（圖／FTNN攝影中心提供）

今天DJ SODA登上台北小巨蛋舞台與羅志祥聯手演出，瞬間把現場化身為國際電音派對，兩人合體刷盤，羅志祥輕輕擁抱了DJ SODA，便把舞台交給對，談到這次合作，羅志祥表示這是一場相當難得的合作機會，自己一直很希望能邀請 DJ SODA 一起演出，「真的非常開心，也非常激動。」

DJ SODA擔任羅志祥演唱會嘉賓。（圖／FTNN攝影中心提供）

