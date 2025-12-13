羅志祥唱太投入出包！錯過升降舞台急喊卡 小巨蛋全場「倒帶重來」

羅志祥迎來出道30週年里程碑，今晚在小巨蛋開唱。（圖／蘇聖倫攝）

羅志祥迎來出道30週年里程碑，今（13日）起一連兩晚在台北小巨蛋舉辦《羅志祥30巡迴演唱會》，第七度站上小巨蛋舞台的他，從節目內容、舞台設計到嘉賓卡司全面升級，驚喜帶來新歌〈做伙〉全球首唱，，嗨翻全場。

不過演唱會中也出現意外插曲，羅志祥在演唱經典歌曲〈愛轉角〉後，原本應站上升降舞台進行下一段演出，卻因唱得太投入、情緒太滿，竟忘了走到預定位置，等到升降舞台升起時，他仍站在台下，讓全場一愣。羅志祥隨即尷尬又幽默地喊卡，請全場「倒帶」重來，自嘲表示：「剛剛唱得很好，情緒也很好，也沒有破音什麼。」現場笑聲與掌聲不斷，他也在重來一次後完美完成演出，展現舞台臨場反應與專業。

羅志祥在演唱經典歌曲〈愛轉角〉後，出現意外插曲。（圖／蘇聖倫攝）

演唱會同時也收到演藝圈滿滿祝福，包括天后江蕙、林志穎與老婆陳若儀、邱瓈寬、任賢齊等人皆送上花籃與祝賀。林志穎寫下：「恭喜亞洲流行天王出道30週年，創造無數經典與回憶，獨一無二的演唱會，見證最瘋狂的 SHOW PARTY。」江蕙則祝福：「GOOD SHOW，嗨翻小巨蛋，一起幸福囉！」畢書盡也力挺表示：「舞王小豬哥，王者風範在林，魅力震撼小巨蛋！」

《羅志祥30巡迴演唱會》自2024年高雄首演啟動，巡迴日本、新加坡、澳門等地，展現超高人氣與舞台實力。繼2023、2024年連續兩年在高雄巨蛋陪伴歌迷跨年後，羅志祥於2025年尾聲再度回到台北，連續兩天熱力開唱，並於今晚加碼施放300發煙火，陪歌迷提前跨年，迎向2026年的新年歡樂時刻。

