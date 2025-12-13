羅志祥唱太陶醉出包忘走位

羅志祥13日登台北小巨蛋，與粉絲開心合唱。（范揚光攝）

羅志祥13日辦演唱會，一開場就率20名舞者熱舞15分鐘。（范揚光攝）

DJ SODA（左）13日當羅志祥演唱會的嘉賓。（范揚光攝）

「小豬」羅志祥迎來出道30周年，13日起一連2天以「羅志祥30巡迴演唱會」第7度站上台北小巨蛋開唱。此次演唱會舞台打造成華麗遊樂園，代表羅志祥的歡樂形象。昨唱到〈愛轉角〉時，羅志祥不小心出錯，「抱歉，我忘記走位，太陶醉了。」他忍不住邊唱邊笑，全身笑到發抖。

演唱會進行到深情橋段時，舞台上直接下起雨來，原來是團隊重金打造的實境「水幕秀」，讓整座小巨蛋宛如置身雨幕之中。羅志祥在唱完〈愛轉角〉時，卻走過頭忘了登上升降舞台，舞台就在他面前緩緩升起，留下他一臉尷尬，笑說：「我走過頭了，前面都很好，對不起，我們倒帶。」

出道30年，羅志祥感觸良多，「追星不是浪費時間，在他們脆弱、難過需要分享的時候，那個人就是屬於他想要去追尋的。」全場不少粉絲暴哭，他說，「比較瘋狂、跟著哭的，千萬不要笑他們，因為這是他們的青春。」看著台下滿滿支持他的粉絲，他感性說：「謝謝你們陪我30年。」並深深一鞠躬，向粉絲致意。

溫暖的氣氛延續沒多久，在唱到〈全糖獨家〉時，天空降下滿滿愛心信紙，全場粉絲盯著天花板瘋撿，讓羅志祥唱到一半緊急喊「卡」，他虧台下粉絲影響情緒，「上面有劉德華喔？高雄的時候我已經忍氣吞聲到現在，等你們撿完，我先回家。」接著他又重新再唱一次，還搞笑手插胸前，重新降下舞台，嬌嗔喊「吼喔」以示抗議。

演唱會尾聲，國際級特別嘉賓DJ SODA現身，她登上台北小巨蛋舞台與羅志祥聯手演出，瞬間把現場化身為國際電音派對，嗨唱到〈精武門〉時，羅志祥邊唱邊熱跳，跳到興奮處更直接喊出「空幹啦！」狂搖下半身展現強壯肌耐力，最後還加碼300發煙火，陪歌迷提前跨年，迎向2026年，氣氛熱鬧。

人緣不錯的他，昨演唱會包含金曲歌王蕭敬騰、林志穎與愛妻陳若儀等人都送花籃祝賀，天后二姐江蕙也獻上祝福，為他加油打氣。