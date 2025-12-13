羅志祥唱一半怒中斷演唱會！點名台下粉絲這舉動 痛斥：忍氣吞聲到現在

記者鄭尹翔／台北報導

羅志祥第七度進軍台北小巨蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

「小豬」羅志祥迎來出道30週年，今（13日）攜《羅志祥30巡迴演唱會》霸氣返場台北小巨蛋，這也是他第七度站上小巨蛋舞台。為了這場意義非凡的演出，羅志祥全面升級舞台規格，從燈光、視覺效果到舞台設計都進化升級，並動員20位舞者同台演出，服裝更全新訂製，連續兩天造型完全不同，讓粉絲大呼過癮。

羅志祥第七度進軍台北小巨蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

演出過程中，羅志祥卻出現與粉絲互動的小插曲。唱到〈愛轉角〉時，他因太陶醉忘記走上預定的升降舞台位置，導致升降舞台已經升起，他仍停留在台下，讓他尷尬地暫停表演，並幽默地對全場觀眾道歉：「剛唱的很好，情緒也很好，也沒有破音什麼」，還笑說要「倒帶」重來一次，場面既搞笑又溫馨。

而在演唱「全糖獨家」時，羅志祥更罕見「罵粉絲」，佯裝生氣說：「我在表演耶！每個都在撿紙花，我等你們撿完。」粉絲被他幽默的口氣逗得大笑，隨即加快速度，開始放開手撿紙花。羅志祥笑言：「高雄我已經忍氣吞聲到現在喔，撿完再cue我，我先回家！」瞬間引發全場笑聲與熱烈互動。

此次台北小巨蛋返場演唱會，不僅展現羅志祥出道30年的舞台魅力，也充滿他與粉絲之間的趣味互動，幽默「罵粉絲」反而成為演唱會亮點之一，讓現場氣氛熱烈歡樂。

