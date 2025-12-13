羅志祥嗨喊「空幹啦」 DJ SODA辣乳合體

羅志祥（右）邀DJ SODA當嘉賓。寬宏藝術☓華納音樂提供



羅志祥（小豬）迎來出道 30周年，今晚（12╱13）在台北小巨蛋舉辦「30巡迴演唱會」，還邀來連6年獲「最佳女 DJ」票選亞洲冠軍的DJ SODA當嘉賓，他表示這是一場相當難得的合作機會，一直很希望能邀她一起演出，「真的非常開心，也非常激動」。

DJ SODA穿細肩帶低胸金縷衣辣登小巨蛋。寬宏藝術☓華納音樂提供

DJ SODA在「全球Top 100女DJ」榜單中名列前茅，足見她在國際間的高人氣與影響力，穿細肩帶低胸金縷衣的她辣登小巨蛋舞台與小豬聯手演出，瞬間把現場化身為國際電音派對，氣氛直線飆升。

接著小豬唱跳〈Trap Game〉、〈No Joke〉等舞曲，唱完〈精武門〉還嗨喊：「空幹啦！」並跳起「空幹舞」，讓全場嗨到最高點，結束今晚演出，明晚將再續攤小巨蛋。

