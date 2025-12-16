羅志祥嘉賓「竟是10歲世界冠軍」！演唱會公然下戰帖 1句話掀戰火

記者徐珮華／台北報導

羅志祥「2025羅志祥 30巡迴演唱會」上週末一連兩天在台北小巨蛋登場，13日首場暖場由年僅10歲的「霹靂舞世界冠軍」Bboy NANA和「babyMINT」粼粼同台合唱。NANA面對小巨蛋萬人壓力測試，不僅完全不緊張，甚至還有點人來瘋，笑說：「我就是要用霹靂舞讓『小豬哥哥』的粉絲都關注我。」

NANA（左）、粼粼（右）擔任羅志祥（中）演唱會暖場嘉賓。（圖／開心果娛樂提供）

NANA已有2首舞曲作品，這次為了羅志祥演唱會暖場，特別邀請因拍攝廣告結緣的粼粼，一同演出自己與千田愛紗、林明禎合作的〈Turn It Up〉和〈剪刀石頭布〉。NANA認為兩首歌的組曲有點難度，幸好有擅長跳舞的粼粼合作；粼粼也大讚NANA帥慘了，演出時「大風車」再現，滿場粉絲立刻用尖叫聲給予最大聲的回應。

廣告 廣告

NANA大秀頭轉，全場歡呼連連。（圖／開心果娛樂提供）

這次獲得偶像羅志祥提攜，NANA見到偶像難免緊張，一度石化。被問到會不會跳偶像的招牌舞蹈，NANA說都是聽他的歌曲，沒有學舞蹈，最喜歡的是〈精舞門〉，更大膽反問「請幫我問小豬哥哥會不會頭轉」，公然和天王下戰帖。搞笑的是，當被問合作的藝人中最喜歡哪一位，NANA秒回「當然是有送我卡包的明禎姐姐」，令全場哭笑不得。

粼粼許願明年至歐洲國家冒險旅遊。（圖／開心果娛樂提供）

2025年進入尾聲，NANA希望繼續精進舞蹈實力，給自己2年的時間準備，在成人組也拿冠軍。粼粼除了女團工作外，斜槓DJ演出有成，持續自我精進接受各式演出邀約；生活上則希望今年可以去歐洲國家看看，特別是倫敦，英倫皇家文化景點跟二手古董市集，是她最想去冒險的地方。

更多三立新聞網報導

《黑澀會》女星上圍大升級！產後「驚人哺乳照流出」琳妲嗨喊：很哇賽

賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境

獨家／甜娶台八女星1年！TRASH林頤原突問「能永遠在一起嗎」懷疑心聲曝

直擊／安心亞火辣現身！倒奶「合體羅志祥」尬舞 性感不輸DJ Soda

