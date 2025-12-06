羅志祥媽媽只剩20分鐘記憶！罹患阿茲海默症病況 暖說：只願她能開心

記者鄭尹翔／台北報導

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）今日出席新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》記者會，再度談到母親罹患阿茲海默症的病情。他感性透露，媽媽目前僅剩約「20分鐘的記憶」，雖讓家人心疼不已，但羅媽媽的心情保持良好，對他而言已是最大的安慰。

羅志祥出席新書記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

羅志祥今年3月公開母親病況時，曾說會「替媽媽記住所有回憶」，一句話令無數粉絲感動落淚。此次在新書中，他也誠實記錄這段陪伴母親面對失智的心路歷程。記者會上被問到「羅媽媽知道兒子出新書嗎？」他苦笑回答：「媽媽知道，但應該忘了。她20分鐘就會忘記。」語氣溫柔卻藏不住無奈。

不過羅志祥強調，最讓他放心的是，媽媽「現在心情非常好」。他說，失智症患者情緒起伏較大，而母親近來穩定愉快，對他來說就是最大的幸福：「只要她開心，就是我最在乎的事情。」面對人生與家庭的變化，羅志祥坦言自己學會更珍惜身邊的人，也希望透過新書，讓外界看到他在舞台之外更真實的一面。

