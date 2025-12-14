羅志祥小巨蛋台上沖澡 被全場砸派失控畫面曝光

羅志祥本周在台北小巨蛋開唱，今（14）日舉辦第二場，備受粉絲期待的砸派秀加碼，從最原先設定的兩首歌長度增加到六首歌的時間，許多歌迷拿著一盆刮鬍泡等著砸羅志祥，甚至有粉絲要求被他砸。就連恩師孫德榮也難逃被砸派的命運，全場玩得不亦樂乎。

羅志祥砸派孫德榮。（圖／小娛樂）

回憶去年高雄跨年場完全豁出去，羅志祥這次大方讓粉絲砸派砸個夠，玩到全身都是刮鬍泡，後續光清潔花了很久的時間，「台北返場怎麼能沒有這橋段，一定也要卯起來砸。我也很歡迎大家把所有片段分享到Threads，上回高雄場演完我霸榜一個月，這次就看台北的你們能不能讓我超越了。」

羅志祥被砸到全身都是刮鬍泡。（圖／小娛樂）

自〈從愛發落〉開始，羅志祥邊繞場邊演唱〈愛瘋頭〉、〈撐腰〉、〈當我們宅一塊〉、〈Love〉、〈Twinkle〉，和觀眾猜拳砸派，連控台的工作人員都無法倖免。只見全身都是刮鬍泡的羅志祥，更直接在台上洗澡沖洗身體，畫面相當有趣，甚至一度大方掀衣。

羅志祥在台上沖澡。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導