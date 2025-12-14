羅志祥小巨蛋演唱會爆插曲 酒醉歌迷失控遭3警「拖回派出所」

羅志祥30週年演唱會昨（13日）在小巨蛋舉辦，臨近尾聲有名李姓男子因不勝酒力，遭到警方保護管束。劉耀勻攝

羅志祥出道30週年演唱會昨（13日）晚間在台北小巨蛋登場，演出氣氛熱烈，卻在演唱會接近尾聲時爆發插曲。一名男性歌迷疑因不勝酒力，在場內影響他人觀賞演出，經工作人員勸導無效後帶離現場，最終轉交警方處理。

據了解，演唱會進行期間，小巨蛋內陸續有其他歌迷向工作人員反映，指該名李姓男子酒味濃厚、不斷與周遭觀眾攀談、喧嘩，影響他人聽歌權益。工作人員多次勸導未果，待演唱會接近結束時，將人帶出場外。

警方在小巨蛋外接手後，李男情緒仍相當激動，不僅拒絕配合指示，還不斷對員警咆哮、飆罵髒話。現場畫面顯示，員警喝令「把手拿出來、安靜一點」，男子卻回嗆「不可以抓我」、「你可以這樣子嗎」，並辱罵警方。最後警方出動3名警力將他「拖回派出所」，依規定對其實施保護管束，防止其繼續失控。

