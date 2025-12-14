羅志祥小巨蛋當眾洗澡！「濕身畫面」流出 大秀冰塊腹肌

羅志祥30巡迴演唱會今（14）日於小巨蛋完美落幕。（圖／東森娛樂）





羅志祥今（14）日在台北小巨蛋舉行第二天《羅志祥30巡迴演唱會》 ，演唱會上延續粉絲最期待的砸派秀，羅志祥再度現身VIP區與現場藝人好友玩起猜拳，最後更與粉絲當場互砸，正當他全身滿是刮鬍泡時，舞台下方突下起雨，羅志祥更趁機洗澡，大方展露好身材。

羅志祥今晚帶來一連串經典歌曲，包括〈全城熱愛〉 、〈愛投羅網〉 、〈撐腰〉以及全球首唱的新單曲〈All eyes on me 〉，更邀來嘉賓安心亞同場飆舞〈靚仔〉，除了重現2016年經典畫面外，也是兩人首度公開同台表演這首歌曲。

羅志祥當眾將身上刮鬍泡沖淨。（圖／東森娛樂）

接著羅志祥也開啟砸派環節與粉絲零距離互砸，接著更現身VIP區與「爸爸」孫德榮猜拳，最後演變成兩人互砸，今晚他再度邀請羅媽媽加入，不過這次輪到他猜輸被媽媽砸，一開始羅媽媽還有些不捨，後來才輕輕砸在兒子臉上，可見母子感情十分深厚。

當演唱會接近尾聲，羅志祥與現場工作人員、好友卯起來互砸 ，玩到全身都是刮鬍泡，仍牽著腳踏車獻唱〈愛轉角〉，更幽默開嗆後方太冷靜的粉絲：「後面的不要裝沒事，你以為你來參加告別式？」最後舞台上方突下起雨，羅志祥也當眾洗澡，將身上的刮鬍泡沖乾淨，更借機掀起衣服大秀腹肌，掀起全場粉絲激動尖叫。



