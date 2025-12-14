羅志祥小巨蛋開唱「3度被消失」氣到不行 安心亞突火辣現身

【緯來新聞網】小豬羅志祥演唱會《羅志祥30巡迴演唱會》小巨蛋開唱，今（14日）來到第二天，他在演唱〈夠了〉、〈獨一無二〉時表示自己最愛的偶像麥可傑克森演唱會時總是以彈跳方式出場，因此他堅持也要這樣出場方式致敬偶像，沒想到演唱會導播就讓他一連三次下降「被消失」舞台，再彈跳出場，讓他頻頻喊說：「夠了夠了，大家都看到了！」就在第三次彈跳出場時，驚喜多了火辣嘉賓安心亞，兩人合唱〈靚仔〉。

羅志祥三度被下降舞台消失，苦惱都寫在臉上。（圖／記者許方正攝）

小豬膾炙人口的經典歌曲無數，「亞洲舞王」的封號更是讓人期待舞曲演出，除了演唱會開場帶來的一連串勁歌熱舞，包括〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉等還不夠；中場演唱〈獨一無二〉時全場氣氛依舊熱絡，粉絲情緒高漲，小豬更調侃自己，大喊「空幹啦！」全場粉絲瘋狂尖叫。

羅志祥彈跳出場是致敬偶像麥可傑克森。（圖／記者許方正攝）

不僅如此，小豬還全球首唱熱騰騰於12月9日新發行的單曲〈All eyes on me 〉搭配全新舞蹈，強大氣場展現舞王魅力，舞蹈動作中還有讓人難忘的「All eyes on me 」手勢，希望大家跟著一起邊聽邊跳。緊接著唱完〈夠了〉之後，〈靚仔〉音樂一下，嘉賓安心亞驚喜登場，兩人同場飆舞，重現當年2016年的經典畫面。

嘉賓安心亞驚喜登場，和羅志祥合唱〈靚仔〉。（圖／記者許方正攝）

《羅志祥30巡迴演唱會》再登場，除了將近五十首歌曲連發不喊停，展現驚人舞技與體力，這回再度延續「羅老闆」大放送的「寵粉」行為，為歌迷舉辦「尾牙」，現身加碼大送禮，過去演唱會上，小豬曾送過電動車、香港來回機票、電視和閨蜜機移動式智慧螢幕等；本次台北場的最大獎跟上潮流，送上最新「iPhone17」還有自家品牌『GOTNOFEARS』的演唱會周邊商品和行李箱，「羅老闆」為歌迷可說是寵粉無極限，每年送的禮物價值都超越自身演唱會的門票，笑說自己都替歌迷們感到划算。

