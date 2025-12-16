羅志祥展出超過80雙鞋！身價翻10倍「累積破千萬」

羅志祥鞋展展出超過80雙鞋。（圖／TVBS）

歌手羅志祥在潮流界享有盛名，近日展出個人珍藏的80多雙限量鞋款，吸引眾多鞋迷前往朝聖。展覽中不乏身價飆破300萬的珍品，整體收藏價值更突破千萬。其中最引人注目的是Nike Dunk SB Low「Paris」，以及Futura與Nike合作的「FLOM」限量鞋款，全球僅發行3雙，目前身價已破三百萬。羅志祥本人也在開幕當天親臨現場，與等候超過三小時的粉絲互動。

羅志祥鞋展展出超過80雙鞋。（圖／TVBS）

這次展出的80多雙鞋款中，最吸睛的是那些身價不斐的限量珍品。品牌經理Max介紹，Nike Dunk SB Low「Paris」這雙，是小豬從不同地方收回的鞋組合而成，羅志祥當時在巴黎搶到這雙鞋，從最初收購價20多萬，現今已飆升至200、300萬。此外，還有塗鴉大師Futura與Nike合作的「FLOM」，鞋身由不同貨幣圖案組成，2003年公開發售時全球只有3雙，現在身價已破三百萬，連去年的鞋展都未曾展出過這款珍品，光是展場中一個櫃子，鞋款總價值估計高達千萬。

廣告 廣告

羅志祥在鞋界頗具盛名。（圖／TVBS）

Max也透露有些鞋款是羅志祥在日本購入，價格有的落在5至60萬日幣，甚至逛到店員看到他，就會自然拿出隱藏的「珍寶」。而前往參觀的鞋迷也表示，有些展出的鞋款價值難以估算，因為非常稀有，有些甚至是設計師送給親戚的鞋，因此很難取得。羅志祥的粉絲則說，有看過小豬在抖音曬過鞋子，有一整面牆。

羅志祥在開幕當天親自現身，吸引百名粉絲排隊一睹偶像。去年辦鞋展時，他提到基隆是個潮濕的地方，有一次請媽媽幫忙查看鞋子的狀況，十分鐘後媽媽竟回報說鞋子都爛掉了，天王到底有多少雙鞋？他曾透露最多時擁有7000雙鞋，特別的是很少出售這些鞋款，大多是自己穿或是交換，無論是走紅毯或是演唱會都曾展示這些珍藏，堪稱演藝圈中的「蜈蚣」。

更多 TVBS 報導

羅志祥唱一半！安心亞深V狂震尺度爆表 性感Bra跑出來

天后出手了！江蕙暖挺羅志祥重返小巨蛋 私下真實交情曝光

影音／羅志祥駁斥隱婚生子傳聞 「逼不得已」驗DNA自清

羅志祥明年赴陸開唱？他答案藏端倪 遭爆祕婚經紀人給真相

