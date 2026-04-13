羅志祥微博之夜被讚老法拉利 品冠丁噹獲獎

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華語樂壇盛事「微博文化交流之夜」11日在澳門登場，「亞洲舞王」羅志祥擔任神祕嘉賓，攜手品冠、丁噹、A-Lin、徐懷鈺等實力派歌手輪番開唱。羅志祥一登場立刻引爆全場氣氛，接連帶來夯曲〈精舞門〉、〈舞狀元〉，唱跳實力火力全開，台下還有粉絲高舉紅布條大喊「王者歸來」，不少粉絲狂讚他「法拉利老了還是法拉利」，讓羅志祥一度滿頭問號，經工作人員解釋才知道是「薑是老的辣」的意思，當場笑開懷。

「暖聲情歌王」品冠當晚拿下「微博年度溫情音樂標竿藝人」獎項。他感性分享，坦言音樂這條路一走就是多年，很慶幸能透過旋律與歌迷在人生不同時刻相遇，並謙虛表示：「希望我的歌曾成為你人生重要時刻的背景音樂，這些旋律才真正有意義。」隨後他現場演唱〈門沒鎖〉，溫潤嗓音直擊人心。

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「全民情歌天后」丁噹榮獲「微博澳門年度OST黃金唱將」，她開心表示：「感謝每一部作品、每一段劇情賦予歌聲生命，也謝謝大家的喜歡，並記住這些影視旋律！」現場更帶來〈我愛他〉、〈手掌心〉等經典歌曲，掀起全場回憶殺，引發觀眾大合唱。

丁噹「夜遊」夜未眠巡迴演唱會將於4月18日於高雄巨蛋登場，4月17日生日的丁噹，也邀請歌迷朋友帶著慶生派對道具與造型裝扮來高雄演唱會，跟她一起歡慶生日。