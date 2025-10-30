羅志祥扮演遭詐騙打工族 詐騙集團「車手」還是遠房親戚

「小豬」羅志祥今晚在電影院舉辦新歌《做伙》MV首映會。(記者潘少棠攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥今晚在電影院舉辦新歌《做伙》MV首映會，導演鄔鶴宏現身站台，跨刀演出詐騙集團「車手」的馬志翔還是小豬的遠房親戚。小豬藉由這首台語歌，唱出現代人在現實壓力下仍努力生活的心聲。

小豬在MV中扮演遭詐騙的底層打工族，現實生活中他也曾聽信朋友而投資失利，損失非常慘重。小豬透露，損失的金額滿大筆，他不願多談細節，因為答應對方處理完後就不再提，目前也已經跟對方斷聯。

他自嘲現在還是滿容易相信人，這次詮釋遭詐騙的角色更能感同身受，「被騙過，懂得那心境。」近來周杰倫疑也與魔術師好友爆發金錢糾紛，難不成騙他的朋友也是魔術師，小豬聽了則笑著否認。

小豬年底將在小巨蛋開唱。(記者潘少棠攝)

小豬年底將在小巨蛋開唱，提到媽媽罹患阿茲海默症多年，經過治療現在進步許多，他笑說：「以前生氣大概5分鐘就忘了，現在可以生氣15分鐘」，會多花時間陪伴媽媽，演唱會家人也不會缺席。

