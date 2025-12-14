羅志祥找安心亞熱舞炒氣氛 演唱會後段砸派濕身秀

（中央社記者洪素津台北14日電）歌手羅志祥今晚在小巨蛋舉辦第2場演唱會，找來安心亞合唱「靚仔」，2人飆舞嗨翻粉絲；演唱會後段羅志祥更遊戲魂大開，與歌迷嗨玩砸派，全身滿滿刮鬍泡，依舊唱跳，熱力十足。

羅志祥今晚在小巨蛋舉行第2場「羅志祥30巡迴演唱會」，一開場就唱「愛投羅網」、Show Time等夯曲，繼昨天請來國際級特別嘉賓DJ SODA，今天則邀請安心亞一起合唱「靚仔」，安心亞穿上性感服裝與羅志祥熱舞，大秀舞技的2人讓演唱會再度沸騰。

演唱會除了找來安心亞助陣，羅志祥還加碼歡唱9日才新發行的單曲All eyes on me，搭配全新舞蹈，強大氣場展現舞王魅力，舞蹈動作中還有讓人難忘手勢，希望大家跟著一起邊聽邊跳。

羅志祥把演唱會變成大型DJ秀，還有設計雷射燈光秀及煙火秀獻給粉絲，過程中更有不少笑點，他在唱「夠了」及「獨一無二」時候，多次被演唱會導演「送下台」，讓他在舞台上上上下下跳了好幾次，讓羅志祥大喊：「夠了夠了，大家都看到了」。

演唱會後段還有驚喜環節，羅志祥與歌迷、藝人朋友互動玩砸派遊戲，他第一個就先砸孫德榮，隨後找上主持搭擋何美及羅媽媽，何美與羅媽媽都贏了猜拳，2人開心砸羅志祥，現場猶如同樂會般歡樂；玩完砸派遊戲，全身充滿刮鬍泡的羅志祥依舊在台上開唱，還上演「濕身秀」，運用舞台水舞機關來洗澡，大秀腹肌，讓歌迷大飽眼福。（編輯：陳仁華）1141214