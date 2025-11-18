羅志祥挑戰播新聞 不到3句就心虛

羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》19日新一集邀來中天主播鄭亦真、賴正鎧、林佩潔擔任「主播訓練營」的客座教授。節目中，來賓紛紛挑戰即時新聞播報，卻接連失敗，讓羅志祥忍不住想試試看到底有多難？不料開口講不到3句就開始心虛、語無倫次，讓他更加佩服主播的應變能力：「這太不容易了，一般人沒嘗試過很難體會，壓力超大的！」

鄭亦真表示，主播除了應變能力要好之外，還要有一項技能：「就是隨時可以出差，我有一次在日本海洋館看海豚，公司突然打來說『日本大地震，妳趕快去大阪』，我立刻拋下朋友去搭新幹線，因為地震機場全封閉，只有我到得了。」嘻小瓜則好奇，難道主播出去玩，還要隨身帶著主播服嗎？鄭亦真接著說：「我連行李都沒拿，就穿著迪士尼的衣服，還背著熊熊背包，後來就被長官說『鄭亦真，妳連線的時候，熊熊不要拿出來』！」

羅志祥也好奇主播會不會遇到酸民？鄭亦真向酸民求饒：「他們會一直說『這個主播也太胖了吧，是不是要注意一下身材管理』，可是我就懷孕8個月。」各種狀況讓羅志祥聽了很訝異，不禁幫忙喊話：「他們盡心盡力在為大家播報新聞，每天還要Live，沒有自己的生活、不能出去玩，酸民不要再欺負主播了。」