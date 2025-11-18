羅志祥挑戰新聞播報語無倫次 美女主播鄭亦真傳授訣竅
藝人羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》邀來中天主播鄭亦真、賴正鎧、林佩潔擔任「主播訓練營」客座教授，節目中來賓挑戰即時新聞播報，接連失敗，讓羅志祥也下場挑戰，沒想到播不到3句就越講越心虛，甚至語無倫次，讓他更加佩服主播的應變能力：「這太不容易了，一般人沒嘗試過很難體會，壓力超大的！」
鄭亦真表示主播除了應變能力要好之外，還要有一項技能：「就是說走就走，隨時可以出差，我有一次在日本海洋館看海豚，公司突然打來說『日本大地震，妳趕快去大阪』，我立刻拋下朋友去搭新幹線，因為地震機場全封閉，只有我到的了。」
嘻小瓜則好奇難道主播出去玩都還要隨身帶著主播的服裝嗎？鄭亦真接著說：「我連行李都沒拿，就穿著迪士尼的衣服，還背著熊熊背包，後來就被長官說『鄭亦真，妳連線的時候，熊熊可不可以不要拿出來』！我想說可是我真的什麼都沒有啊！」
來賓嘻小瓜好奇主播有沒有播報失誤的經歷？賴正鎧分享自己曾發生尷尬的狀況：「前陣子夏天缺電，要報導家中7大吃電怪獸，結果我唸成『吃大便怪獸』，我當下想當作沒發生，結果就被網友洗版。」他則趕緊道歉。
鄭亦真提到緊急插播的新聞非常考驗主播的反應能力：「有一次導播叫我立刻看畫面講故事，結果畫面從頭到尾整個都是馬賽克，因為那次是兇殺命案，完全沒有任何畫面。」林佩潔也說播報時很多突發狀況都難以預測：「播氣象時，講著講著蚊子就飛進我的嘴巴裡，我不想NG，就撐著蚊子在嘴巴裡的狀態，等到播完才把蚊子挖出來。」
羅志祥也好奇主播會不會遇到酸民？賴正鎧則分享了自己的經歷：「之前有人斗內750塊說『一堆人說賴正鎧好看，我看也還好，就聲音可以而已』，但我想說算了，他有斗內我，還是很謝謝他。」
林佩潔透露曾被網友攻擊：「去年我擔任國慶大會主持人，公司新聞小編就幫我下了『顏值天花板』的標題，結果網友就說『也還好吧，妳家是住太低嗎？天花板不過就這樣而已』。」鄭亦真則向酸民求饒：「他們會一直說『這個主播也太胖了吧，是不是要注意一下身材管理』，可是我現在就懷孕8個月啊！」各種狀況讓羅志祥聽了很訝異，不禁幫忙喊話：「他們盡心盡力在為大家播報新聞，每天還要Live，沒有自己的生活、不能出去玩，酸民不要再欺負主播了！」
更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《綜藝OK啦》。
