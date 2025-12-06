羅志祥撇婚訊：經紀人是家人

藝人羅志祥出版新書「你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台」，分享出道30年來的心路歷程，6日在台北舉辦簽書會，感謝粉絲一路支持與陪伴。 （中央社）

歌手羅志祥和經紀人有超過27年的情誼，沒想到卻傳出結婚消息，對此羅志祥澄清經紀人是家人，沒有要結婚。

出道滿30年的羅志祥，這次以全新著作「你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台」回到讀者面前，透過文字記錄舞台內外的感受與思索，呈現他對人生起伏與重生的體悟，也盼可以鼓勵那些正在面臨困境的人，讓閱讀的人得到力量。

羅志祥寫下對人生低潮的思考與自我對話，不為過去辯解，而是以幽默筆調記錄那些關於後悔、失敗、母親病痛與毛孩陪伴的真實片段。他表示過往對於抹黑都選擇低調不回應，現在其實還是有很多不實消息，但羅志祥表示不再隱忍，一定會出面澄清。

羅志祥提及不知為何出現他要和經紀人結婚的消息，他澄清經紀人是家人。

聊起媽媽，羅志祥表示，媽媽身體和心情都很好，「我希望她開心，雖然還是會擔心媽媽的狀態，但我會一直陪伴她」；而問起感情，羅志祥表示現在沒有約會的人，反而是「約談」的人比較多，「就都約出來談工作和合作」。