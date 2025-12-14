羅志祥攻小巨蛋出事故! "失誤急喊到帶" 首唱台語新歌

生活中心／陳佳侖 台北報導

亞洲舞王羅志祥，迎來出道30週年演出，演唱會舞台全面升級，煙火連發，甚至還獻唱全台語新歌，讓全場嗨翻，但在唱"愛轉角"時，羅志祥似乎太過陶醉，忘記站上升降舞台，讓他尷尬急喊「倒帶」，讓歌迷笑翻。

歌手 羅志祥 "做伙"：「少年時陣點一支菸，蝦咪煩惱跟麻煩像風吹一陣，我就是這呢憨，以為打拼我就會成功。」

深情飆唱台語歌，小豬-羅志祥霸氣重返小巨蛋，就送上自己出道30年來，第一首全台語單曲，讓全場嗨翻。

羅志祥小巨蛋唱台語歌 "做伙"。（圖／民視新聞）





歌手 羅志祥 "做伙"：「我怨嘆這個無情無義的社會，想要講蝦咪我這馬攏沒資格，說不出心內話我早就已經後悔。」

歌手 羅志祥：「我以後真的要變成台語歌手，唱跳了，我就唱Iwannaknow你甘會塞，Iwannaknow你不應該比我厲害。」

看到台下歌迷反應如此熱烈，羅志祥開玩笑說改當台語歌手，但舞王30週年演唱會怎能沒有這一首。

歌手 羅志祥 "舞魂再現"：「因為你我才明白，愛所向無敵，OH回應你的邀請。」





羅志祥小巨蛋開唱。（圖／民視新聞）





羅志祥舞魂全開，但就怕歌迷太High，羅志祥趕緊提醒歌迷在小巨蛋千萬不要跳。

歌手 羅志祥：「如果你們不能站起來，我來教大家如何High，我們要戰勝這個，一山還有一山高，我們坐著看羅志祥演唱會，High起來。」

幽默示範不離地也能很High，逗笑全場粉絲，不過在唱"愛轉角"時，羅志祥唱得太陶醉，一度忘記站上升降舞台，讓他一個人站在台下，看舞台升起，讓他趕緊「倒帶」再重來，也為演出帶來有趣的小插曲。

