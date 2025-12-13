羅志祥攻蛋嗨唱！江蕙喊話「一起幸福」曝光驚人私交

羅志祥迎來出道30周年，宣布壓軸重返台北小巨蛋。（圖／寬宏藝術提供）





「亞洲舞王」小豬羅志祥出道30週年，今（13）日重返台北小巨蛋舉辦《2025羅志祥 30巡迴演唱會 台北站》，第7度攻蛋、2場演出全賣光，圈內好友也紛紛送上花籃祝福，國寶天后江蕙（二姐）力挺喊道：「Good Show！嗨翻小巨蛋，一起幸福囉！」

江蕙今年7月以《無．有》演唱會復出歌壇，推出紀念T恤、托特包2款周邊商品，以及團隊工作人員的服裝，其實全是交給羅志祥親自參與協力設計的，周邊商品是以江蕙的臉部剪影為主視覺設計，當時不僅造成歌迷們搶購熱潮，也讓兩位歌手以新穎方式合作。

羅志祥第7度站上台北小巨蛋開唱，人緣極佳的他收到大批圈內友人的祝賀花籃，除了江蕙喊話「一起幸福」之外，「金曲歌王」蕭敬騰、任賢齊、楊丞琳都贈送花籃祝福演出順利，林志穎夫妻在花牌上寫道：「恭賀亞洲流行天王出道30周年創造無數經典與回憶，獨一無二的演唱會等你SoLo，見證最瘋狂的 Show Party。」



