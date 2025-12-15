羅志祥攻蛋玩瘋！當眾脫衣洗澡露腹肌 安心亞火辣現身尬舞

羅志祥「30巡迴演唱會」昨晚在台北小巨蛋進行第二場演出，全球首唱新單曲《All eyes on me》展現舞王魅力。

演唱會最大亮點為安心亞驚喜現身，她身穿削肩背心露出黑色內衣，展現火辣身材，兩人同台飆舞《靚仔》，重現2016年合作MV的經典畫面。羅志祥表示，這是兩人首次公開同台表演這首歌曲，過去多次想合作都因緣際會錯過。備受期待的砸派環節從原定2首歌時間延長至6首歌，羅志祥與現場觀眾、藝人好友透過猜拳決定砸派權。

廣告 廣告

罹患阿茲海默症的羅媽媽連續兩天到場支持，首晚羅志祥猜拳獲勝後輕輕將奶油抹在媽媽鼻子上，第二晚則換他輸了被媽媽砸派，羅媽媽起初不捨下手，最後才輕輕砸在兒子臉上，溫馨互動暖化全場。羅志祥隨後與經紀人孫德榮套招卻被耍詐，遭到狠砸反擊。面對好兄弟Toro、小馬、小鐘則毫不客氣奮力砸去。現場更有粉絲自備洗臉盆裝滿泡沫，讓他直呼「有人看演唱會帶這個」。

演唱會最後，羅志祥全身被砸到從頭到腳都是白色刮鬍泡，仍堅持推著腳踏車演唱《愛轉角》，還幽默開嗆後方太冷靜的粉絲「你以為你來參加告別式？」隨後舞台上方降下水柱，他當著萬人面前直接洗澡，更掀起上衣大秀冰塊腹肌，引發全場尖叫。

對於粉絲期待進軍大巨蛋，羅志祥表示相較之下更喜歡小巨蛋的互動感，「我希望可以跟大家聚在一起，把快樂、歡樂、音樂帶給大家」。此次台北站演出為他留下難忘回憶，也為出道30週年增添精彩篇章。

更多品觀點報導

F4少了朱孝天 從自抬身價到棄若敝屣

濱崎步0人演唱會震撼全球！中國官媒稱「假消息」遭打臉

