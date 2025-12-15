羅志祥攻蛋Day2／昔緋聞對象安心亞揪跳「靚仔」 大玩砸派

羅志祥於台北小巨蛋舉辦演唱會第二天，將表演與綜藝元素完美結合，帶給觀眾豐富多元的視聽享受。他不僅安排了彈跳出場引爆全場尖叫，還邀請到曾傳緋聞的安心亞驚喜現身，兩人合作演唱《靚仔》，重現MV經典畫面。此外，演唱會中還有砸派遊戲環節，羅媽媽與孫德榮都參與其中，小豬更反將歌迷一軍，並在水舞台上盡情演出，最後霸氣送出兩支手機寵粉。

羅志祥同台昔日緋聞對象安心亞。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

羅志祥在攻蛋第二天的演出中，再次展現他全方位的舞台魅力。演唱會開場，他以令人驚豔的彈跳方式登場，立即引爆全場粉絲的尖叫聲。有趣的是，原本導演安排只需跳一次，但小豬卻多次重複這個高難度動作。在第三次彈跳後，驚喜來臨——曾與羅志祥傳過緋聞的安心亞火辣現身舞台，兩人首度合作演出《靚仔》這首歌，完美重現MV中的經典畫面。

演唱會中最受粉絲期待的砸派環節也玩得相當瘋狂。羅志祥表示「大人不可以說謊話」，隨後便展開剪刀石頭布的遊戲。特別的是，不只羅媽媽參與其中，知名製作人孫德榮也加入這個有趣的環節。現場甚至有粉絲準備了裝滿刮鬍泡的臉盆，而小豬則巧妙地反將歌迷一軍，展現他的幽默本色。

羅志祥把小巨蛋變成大型砸派派對現場。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

在演唱《愛轉角》時，羅志祥幽默地對台下觀眾說：「你們後面不要像告別式一樣，你們要有感覺。」他的演唱與台下粉絲的合聲融為一體，以至於「已經看不出是誰在唱了」。為了回饋粉絲的支持，羅志祥在兩天的演唱會中總共送出兩支手機，展現他霸氣寵粉的一面。整場演唱會不僅有精彩的歌舞表演，還融入了許多綜藝元素和互動環節，充分展現了羅志祥作為全能藝人的魅力與實力。

