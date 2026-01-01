羅志祥新年許願誠實創作

華納音樂旗下多組藝人參與全台16場跨年晚會，天王羅志祥前進雲林與嘉義兩地，他表示：「跨年不只是倒數，是一起撐過1年後的相遇。」他感性地說：「看到台下那麼多熟悉的臉、新的面孔，我會提醒自己-我不是一個人走到現在的。」這一年對他來說是「重新站穩」的一年，期許2026能更誠實地創作，把正能量繼續帶給大家。

蕭煌奇則挑戰從淡水趕場嘉義，淡水場邀來李炳輝與全方位樂團合體演出，嘉義則以個人經典與新歌陪伴倒數。他許願2026年能舉辦全新形式演唱會，甚至與交響樂團合作，展開嶄新音樂旅程。戴愛玲火辣現身台東跨年，她笑說新年願望是「脫單成功」，還自備葡萄祈求連吃12顆招桃花。

剛完成個人出道26年小巨蛋演出的李聖傑在花蓮跨年，他嗨喊：「這場跨年，就像是小巨蛋的續場！」金曲樂團TRASH去年完成南北雙蛋演出，他們表示：「拿了金曲，各自也發行了作品，算是一個很圓滿的一年。」FEniX則許願新年能擁有屬於自己的節目、專場演唱會與粉絲同歡。

温嵐在桃園跨年舞台淋大雨開唱，她預祝粉絲「遇水則發」。小樂吳思賢則參與台中、屏東兩場演出，準備兩套不同造型寵粉到底。另外，阿布絲與李芷婷分別在花蓮與羅東舞台，用溫柔力量陪伴大家。李芷婷笑說：「今年不多話，要用20分鐘連唱回應大家。」展現滿滿誠意。