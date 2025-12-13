羅志祥新身份曝光！「國際級嘉賓」衝上台合體震撼全場

羅志祥13日起連2天在小巨蛋開唱。劉耀勻攝

羅志祥（小豬）迎來出道30週年，今（13日）霸氣返場台北小巨蛋，連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，也是他第7度攻蛋，2場吸引滿座歌迷2.2萬人進場。為了此次霸氣返場台北小巨蛋，羅志祥化身DJ挑戰，與國際級特別嘉賓DJ SODA驚喜合體，掀演唱會高潮。

值得一提的是，演唱會另一大高潮，正是新歌〈做伙〉的全球首唱，這首作品是羅志祥出道以來首支全閩南語歌曲，唱出在現實與夢想之間奮力生活的小人物心聲，當〈做伙〉旋律首次在台北小巨蛋響起，全場歌迷齊聲大合唱，氣氛特別感人。

羅志祥（右）13日邀嘉賓DJ SODA同台合作。劉耀勻攝

羅志祥（右）13日邀嘉賓DJ SODA同台合作。劉耀勻攝

羅志祥13日邀嘉賓DJ SODA同台合作。劉耀勻攝

羅志祥也在台上感性吐露心聲，感謝歌迷一路以來的陪伴與支持，直言「唱了這麼多年，終於有一首歌『中』了！」出道30週年再度站上小巨蛋，讓他百感交集，也希望〈做伙〉能陪伴所有在生活崗位上默默努力的人，把這份力量送給每一位持續前行的大家。

今晚演唱會迎來國際級特別嘉賓DJ SODA驚喜現身，DJ SODA已連續6年獲得「最佳女 DJ」票選亞洲冠軍，並在「全球 Top 100 女DJ」榜單中名列前茅，足見她在國際間的高人氣與影響力。

羅志祥13日起連2天在小巨蛋開唱。劉耀勻攝

羅志祥13日起連2天在小巨蛋開唱。劉耀勻攝

她登上台北小巨蛋舞台，與化身DJ的羅志祥聯手演出，瞬間把現場化身為國際電音派對，氣氛直線飆升，羅志祥也表示這是一場相當難得的合作機會，自己一直很希望能邀請DJ SODA 一起演出，「真的非常開心，也非常激動」，為今晚首場演出留下精彩回憶。羅志祥小巨蛋演唱會明晚還有一場。



