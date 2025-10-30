羅志祥斷聯球友王子5年 聞不倫粿粿：我沒資格評論

羅志祥今晚現身〈作伙〉MV首映會。華納音樂提供



羅志祥今（10╱30）舉辦出道以來首支台語歌曲〈作伙〉MV首映會，他飾演在廢棄車廠打工的男人，還被騙走5萬元，他透露曾投資被騙，「我們有協調過，我就不提他的名字，我答應過他不會再提那件事情，金額蠻大的，但無所謂，我有學習到一堂課」。並坦言已與對方斷交。而昔日好友王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控與粿粿「婚內出軌」，他說有看到新聞，直言：「但說真的，我沒資格去評論別人的事情。」

被問和王子還聯絡？羅志祥說：「沒有、沒有，2020有打過球，還有被周刊拍到，後來就各忙各的。」至於是否有關心王子？他則說：「人家可能很忙，他們有自己的事情要處裡，只希望他們好好去解決。」

至於是否有向MV中被騙錢的經驗？羅志祥信心滿滿地說：「我沒有被騙錢過，我也沒有騙過別人，要騙我很難啦！第1、我不會借別人錢，除非他是家裡的因素需要急用，這種我就會幫忙，也不需要他還，可能是家人生病，逼不得已要向我開口，沒有多大筆，最大筆就50（萬），我沒跟他要，因為他是媽媽在醫院急需醫藥費。」

不過投資上，羅志祥就曾觸礁，還損失一大筆金額，是否對人性失望？他坦言：「在那一刻的時候，因為他的星座跟我一樣，我以為他會跟我一樣，後來發現不是，但有時候還是蠻容易相信人的。」也因此他很感同身受MV中被騙的心情。

