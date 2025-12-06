羅志祥明年赴陸開唱？他答案藏端倪 遭爆祕婚經紀人給真相

歌手羅志祥現身信義區簽書會。（圖／TVBS）

歌手羅志祥相隔至少10年再次推出新書，這次不是簡單的寫真集，而是分享他經歷風波後的心路歷程。羅志祥6日現身信義區書店，表示希望透過這本書能夠給予正在創業或遇到困境的年輕人力量。他在書中坦誠談到2020年因感情風波曾被診斷出微笑憂鬱症，以及面對謠言的直球對決態度，包括澄清與經紀人小霜孩子關係的爭議。同時，他也將在下週於小巨蛋演出，並傳出有計畫啟動中國大陸巡演。

歌手羅志祥現身信義區簽書會。（圖／TVBS）

羅志祥在書店活動中透露，他最初並沒有立刻答應出書的邀約，開玩笑說因為當時他正在逛街被打擾了。這本新書主要記錄了他重摔後的心路歷程，而非自傳性質。回顧2020年，羅志祥因前女友周揚青的爆料而捲入感情風波，他在書中坦承因為內心強大，才能以較輕鬆的方式談論這段經歷。值得注意的是，羅志祥曾一度被醫師診斷出患有微笑憂鬱症。這種症狀通常患者本身可能感受不到，但從醫學角度來看，可能會對事物難以集中注意力，甚至產生負面想法。儘管如此，羅志祥表示他並未因此服藥，且認為自己現在的心態已經健康，對於謠言也能直球對決。

針對近期被傳言是經紀人小霜孩子的父親一事，羅志祥予以澄清，表示媒體報導他要與經紀人結婚的消息完全不實。他強調自己只是說要將這兩個小孩當作自己的小孩養，為了證明與孩子無血緣關係，他還一同去驗DNA。羅志祥表示，攻擊他本人可以接受，但不應該牽連無辜的小朋友，因此他想為這兩個小孩和自己做一個自清的動作。

除了新書發表，羅志祥還將在下週於小巨蛋演出，日前也傳出他終於解封，即將啟動中國大陸巡演的消息。對此，羅志祥表示希望先專注於眼前的工作，包括演唱會和跨年表演，他的回答耐人尋味，並未否認巡演計畫。

