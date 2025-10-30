羅志祥曝馬志翔是遠房表兄！揭合作原因 「腦中浮現他的臉」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

「亞洲天王」羅志祥（Show Lo）近期推出閩南語單曲〈做伙〉，MV邀請實力派導演兼演員馬志翔與人氣男團FEniX成員陳峻廷演出。今（30）日他出席〈做伙〉MV特別放映會，現場湧入眾多歌迷與媒體，羅志祥表示，原本這次活動原本僅規劃舉辦一場，沒想到報名人數踴躍，最終加開兩場，但仍有北中南的粉絲不斷敲碗希望能有特映場，可見粉絲反應十分熱烈。

羅志祥表示，自己與馬志翔是遠房親戚。（圖／華納音樂提供）

羅志祥受訪時聊到，自己是最近才知道與馬志翔是親戚，而之所以知道是有次馬志翔媽媽無意中脫口，「他（馬志翔）說因為最近跟他媽媽有聊天，說最近常跟我去打球，然後他媽媽就說出了。」而他也聯想到自己家族裡的男生名字裡都會有「志」這個字，才讓他恍然大悟。

至於當初為什麼會找馬志翔合作，羅志祥坦言，其實雙方已經很久沒聯絡，當初是因為導演提出這個腳本的時候，最後一幕是要自己與另一個人坐在地上大笑，「我就浮現他的臉。」由於羅志祥在MV中被詐騙，被問到現實中有沒有相似經驗，他表示，自己不會借朋友錢，除非對方是因家裡有急用，但有因投資而被騙的經歷，且金額滿大的，「但無所謂，我也學習到一堂課。」細節部分羅志祥沒有多談，但與對方沒聯絡，也說好不再提起，而他也因為那次的經驗，所以能感同身受，「我懂得那個心境怎麼去演出那種感覺。」

明年演唱會的部分，羅志祥表示，希望準備與高雄場不同的東西，「一些細節的變動服裝的變動，然後跟歌曲的一些，還有唱輕歌，會有兩首新歌。」而他也提到，兩天有不同嘉賓，是大咖的天后，且是不同領域的，其中一位有合作過，大家可以期待一下。

此外，對於王子這兩天爆出的風波，羅志祥表示，有看到新聞，但他認為，自己沒有資格去評論別人的事情，希望他們可以好好處理，但目前已經沒有聯繫，只有2020年一起打球被拍到。聊到媽媽的狀況，他則表示，最近進步滿多的，有做一些對話上的刺激，常常帶他去散步，接受外界的刺激。

