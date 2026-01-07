羅志祥曾力讚何美⋯結果被換成林襄 中天證實

《綜藝OK啦》由羅志祥搭上何美一起主持，不過7日據週刊報導，收視始終沒有起色，何美已悄悄被換掉，由林襄取而代之。對此，中天也證實了這項消息，透露為了給觀眾新鮮感，做了一些調整。

羅志祥、何美。（圖／小娛樂）

羅志祥在首映時，曾力讚何美的反應很好，跟他雖然沒有私交，卻能接到他丟的球。不過週刊卻指出，何美在節目中經常接不到哏，效果不好才因此被換掉。對此中天表示，現今影視娛樂生態多元多變，為持續帶給觀眾新鮮感，節目依不同階段調整製播策略，而《綜藝OK啦》開播已滿1季，確實將嘗試不同組合搭配，期待給觀眾更豐富多樣的內容。