羅志祥深夜突PO長文！公開私訊內容嘆：都在硬撐…

娛樂中心／綜合報導

男星羅志祥過去以搞笑形象示人，曾爆發感情風波陷入事業低谷，直到近年才挺過來、重回螢光幕前，社群也不時分享心靈雞湯文，訴說心聲之餘也鼓勵網友。羅志祥昨（10日）發出長文，透露近期收到的私訊內容，不禁感慨「有些痛，經歷過才知道有多深」。

「你以為那些每天看起來正常的人，真的都過得很好嗎？」羅志祥昨晚發文表示，近期收到許多私訊，他看完後發現「其實很多人都在硬撐著，卻一句話都沒說」，像是陷入低潮走不出、對未來迷惘等，或是只想找個地方宣洩心聲。對此，他之所以最近都發這類文章，是因為「想透過我的平台，分享一些力量，如果剛好能陪伴到一個人、接住一個人，那就很值得了」。

廣告 廣告

羅志祥突轉型心靈雞湯路線？PO長文公開私訊內容：有些痛經歷過才知道…

羅志祥曾因感情風波，陷入事業低谷。（圖／翻攝「羅志祥 SHOW」FB）

羅志祥強調，不少人都好奇問他，是不是要開始走「心靈雞湯」路線？他對此否認，「這些話不是雞湯，因為雞湯人人都會說，但有些話只有真正經歷過的人才懂」。近年經歷過大風大浪的他，有感而發表示「我分享的不是大道理，而是我一路走來的體會，有些路走過了才知道有多難，有些痛經歷過才知道有多深」。

羅志祥突轉型心靈雞湯路線？PO長文公開私訊內容：有些痛經歷過才知道…

羅志祥公開發文原因。（圖／翻攝「羅志祥 SHOW」FB）

對此，羅志祥喊話大家，「如果你現在正處於低潮，我想告訴你，請不要放棄自己。因為我也曾經需要別人的力量、所以我懂，也因為我懂，所以想把這份力量也分享給你」，文末更暖喊「希望有一天當你回頭看現在的自己時，會謝謝那個沒有放棄的你」。貼文一出，引發不少網友的共鳴，「說出了我很多心裡的委屈」、「最近的文案讓我得到了很強的能量」、「最近的我看到特別有感，有時候真的以為自己快撐不下去了，後來才發現只是累了」。





原文出處：羅志祥突轉型心靈雞湯路線？PO長文公開私訊內容：有些痛經歷過才知道…

更多民視新聞報導

愷樂懷雙胞胎3個月！轉身「挺出渾圓曲線」驚人反差震撼網

開45K徵特助「身兼5職」被炎上！劉伊心道歉「可談到12萬」

黃山料遭YTR公審、全網開酸！出版社喊告：已蒐證絕不姑息

