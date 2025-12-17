羅志祥演唱會吸2萬觀眾「與女粉互動僵硬」 當事者卻說「網友在高潮什麼」

羅志祥30週年演唱會剛落幕，卻有人拿他在粉絲見面會上的表現做文章。（寬宏藝術提供）

羅志祥（小豬）上週在台北小巨蛋舉辦出道30週年演唱會，2場吸引了2萬名觀眾，他在舞台上不僅大秀舞技，還在粉絲期待的「砸派環節」後加碼「洗澡」環節，展現冰塊腹肌。

但事後網路上卻流傳一段他在粉絲見面會上的影片，有網友批評羅志祥在與女粉絲握手擁抱時，似乎未看對方一眼，且肢體僵硬，直言「不可能這種態度還敢出來做粉絲福利」。對此，當事女粉絲則回應，「我本人都不在乎，不知道你各位網友在高潮個什麼勁呢。」更表示自己追星羅志祥十多年，透露當時羅志祥還開玩笑跟她說「妳頭比我大」，兩人上台互動本來就是如此氣氛。 針對爭議，據《NOWNEWS今日新聞》報導，羅志祥經紀人回應強調，羅志祥與粉絲的關係一直都是開放且真誠，如同朋友般零距離。經紀人還原，當時粉絲是表示要更換服裝，羅志祥禮貌性允許，互動極為正常。經紀人最後呼籲網友切勿對單一畫面斷章取義、捕風捉影。

