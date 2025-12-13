羅志祥演唱會特別嘉賓震撼全場！超大牌天后登場 台上直接親密摟抱
記者鄭尹翔／台北報導
「小豬」羅志祥迎來出道30週年，今（13日）攜《羅志祥30巡迴演唱會》霸氣返場台北小巨蛋，這也是他第七度站上小巨蛋舞台，開唱即引爆歌迷熱烈歡呼。為了這次意義非凡的演出，演唱會軟硬體全面升級，動員20位舞者同台演出，服裝全新訂製，連續兩天造型完全不同，打造最高規格的視聽饗宴。
演唱會最大驚喜之一，正是國際級特別嘉賓 DJ SODA 突然現身舞台。連續六年獲選「最佳女 DJ」亞洲冠軍、並名列全球 Top 100 女 DJ 的 DJ SODA，首度登上台北小巨蛋與羅志祥同台演出，瞬間將現場變成大型國際電音派對，氣氛直線飆升。羅志祥也直言這次合作相當難得，「真的非常開心，也非常激動」。
演出一開場，羅志祥從象徵幸福的摩天輪舞台帥氣現身，連續20分鐘唱跳不間斷，接連帶來〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉等多首經典舞曲，準備一口氣把小巨蛋唱爆。他也不忘貼心提醒歌迷遵守小巨蛋「禁止跳動」規定，幽默示範「雙腳不離地」的嗨法，讓全場會心一笑。
此次演唱會舞台打造成華麗遊樂園，除了主舞台與延伸舞台外，更設計360度環狀舞台，讓羅志祥徒步繞場與歌迷近距離互動。抒情段落中，舞台更重金打造實境水幕秀，水舞與音樂完美結合，讓整座小巨蛋宛如置身雨幕之中，視覺效果震撼。
演唱會另一大亮點，則是全新單曲〈做伙〉全球首唱，這也是羅志祥出道以來首支全閩南語歌曲，唱出平凡小人物為夢想努力打拚的心聲。全場歌迷齊聲合唱，氣氛感人，也為出道30週年的羅志祥寫下重要里程碑。
《羅志祥30巡迴演唱會》自2024年高雄啟動後，巡迴日本、新加坡、澳門等地場場爆滿，2025年尾聲再度回到台北小巨蛋，並加碼300發煙火，陪伴歌迷提前迎接2026年的到來，留下難忘回憶。
