羅志祥演唱會特別嘉賓震撼全場！超大牌天后登場 台上直接親密摟抱

記者鄭尹翔／台北報導

羅志祥第七度進軍台北小巨蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

「小豬」羅志祥迎來出道30週年，今（13日）攜《羅志祥30巡迴演唱會》霸氣返場台北小巨蛋，這也是他第七度站上小巨蛋舞台，開唱即引爆歌迷熱烈歡呼。為了這次意義非凡的演出，演唱會軟硬體全面升級，動員20位舞者同台演出，服裝全新訂製，連續兩天造型完全不同，打造最高規格的視聽饗宴。

羅志祥第七度進軍台北小巨蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

羅志祥第七度進軍台北小巨蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

演唱會最大驚喜之一，正是國際級特別嘉賓 DJ SODA 突然現身舞台。連續六年獲選「最佳女 DJ」亞洲冠軍、並名列全球 Top 100 女 DJ 的 DJ SODA，首度登上台北小巨蛋與羅志祥同台演出，瞬間將現場變成大型國際電音派對，氣氛直線飆升。羅志祥也直言這次合作相當難得，「真的非常開心，也非常激動」。

廣告 廣告

羅志祥邀請DJ SODA擔任演唱會特別來賓。（圖／記者鄭孟晃攝影）

羅志祥邀請DJ SODA擔任演唱會特別來賓。（圖／記者鄭孟晃攝影）

演出一開場，羅志祥從象徵幸福的摩天輪舞台帥氣現身，連續20分鐘唱跳不間斷，接連帶來〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉等多首經典舞曲，準備一口氣把小巨蛋唱爆。他也不忘貼心提醒歌迷遵守小巨蛋「禁止跳動」規定，幽默示範「雙腳不離地」的嗨法，讓全場會心一笑。

此次演唱會舞台打造成華麗遊樂園，除了主舞台與延伸舞台外，更設計360度環狀舞台，讓羅志祥徒步繞場與歌迷近距離互動。抒情段落中，舞台更重金打造實境水幕秀，水舞與音樂完美結合，讓整座小巨蛋宛如置身雨幕之中，視覺效果震撼。

演唱會另一大亮點，則是全新單曲〈做伙〉全球首唱，這也是羅志祥出道以來首支全閩南語歌曲，唱出平凡小人物為夢想努力打拚的心聲。全場歌迷齊聲合唱，氣氛感人，也為出道30週年的羅志祥寫下重要里程碑。

《羅志祥30巡迴演唱會》自2024年高雄啟動後，巡迴日本、新加坡、澳門等地場場爆滿，2025年尾聲再度回到台北小巨蛋，並加碼300發煙火，陪伴歌迷提前迎接2026年的到來，留下難忘回憶。

更多三立新聞網報導

賴佩霞透過視訊看女婿斷氣！悲痛露面哭紅雙眼 心疼才和女兒結婚一年

辛龍重返歌壇唱尾牙鬍子全白！全場暖聲喊加油 2500人擠向前變小粉絲

羅志祥演唱會超多大咖！林志穎罕見合體老婆 二姊江蕙送上滿滿祝福

羅志祥唱到一半出意外！緊急鞠躬道歉了 沒走到預定位置錯過升降台

