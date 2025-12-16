羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器

網友見羅志祥與粉絲互動行為，直言相當不尊重。圖／翻攝自Threads

小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。

羅志祥日前舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，同時也是他第7度攻蛋，13、14日連續2場活動吸引2.2萬歌迷進場，羅志祥還化身DJ，與國際級特別嘉賓DJ SODA合體，帶動演唱會高潮；不過日前一名粉絲在社群分享一段影片，在粉絲見面會上，雖然開放與粉絲互動，包括握手、擁抱、搭肩勾脖等行為，不過羅志祥似乎從頭到尾從未看粉絲一眼，肢體互動也相當僵硬，令粉絲直言「真的不可能這種態度還敢出來做粉絲福利欸」。

網友質疑羅志祥與粉絲互動卻不看對方一眼、行為也相當僵硬。圖／翻攝自Threads

畫面傳開，網友見羅志祥表情，納悶為什麼「都不看粉絲」，「一直看左右兩邊，是不是有什麼隱情？」笑說「只看影片會以為他是瞎的」、「認真覺得他的神情非常詭異」、「連蕭煌奇都比他還會看粉絲」、「像是一個沒靈魂的擁抱機器」，還有網友補充道「他以前就是這樣了尤其對比較胖的粉絲更鄙視」。

也有一派對於粉絲感到「不可思議」，對於羅志祥過去感情事件似乎認為「感情沒結婚這樣玩沒關係」，直言「原來那些粉絲私下都可以接受被劈腿？」雖然羅志祥行為再度引起話題，不過也有網友點出，「其實不用一直攻擊羅志祥」，不只粉絲本人都說「不在乎」，仔細看別的互動畫面，羅志祥有與粉絲對看聊天，至於互動沒有表情，事實上是面對鏡頭方便拍攝。



